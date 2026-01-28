Ismeretlen folyadékkal spriccelte le Ilhan Omar amerikai képviselőt egy férfi Minneapolisban

Egyesült Államok;letartóztatás;Minneapolis;

2026-01-28 08:53:00 CET

Az elkövetőt egy biztonsági őr azonnal a földre szorította, később letartóztatta a rendőrség.

Az Egyesült Államokban a rendőrség letartóztatott egy férfit, aki kedden Minneapolisban bűzös folyadékkal spriccelte le Ilhan Omar amerikai demokrata képviselőt egy rendezvényen, ahol a képviselő beszédében az amerikai bevándorlási és vámhatósági tisztviselők minnesotai tevékenységét bírálta.

A jelentés szerint Omar nem sérült meg. A Reuters brit hírügynökség által idézett szemtanú és a városházi rendezvényről készült videó alapján

egy biztonsági őr azonnal megragadta az elkövetőt és a földre szorította, a rendőrség szerint a férfit súlyos testi sértés miatt tartóztatták le.

Omar beszédében bírálta a Bevándorlási és Vámügyi Hivatalt (ICE) és Kristi Noem belbiztonsági minisztert, egyben követelte Noem lemondását, miután Donald Trump amerikai elnök bevándorlási politikájának szigorítása során két amerikai állampolgár meghalt lövöldözésben Minneapolisban.

– Az ICE-t nem lehet megreformálni, nem lehet rehabilitálni, véglegesen meg kell szüntetnünk, és Kristi Noem belbiztonsági miniszternek le kell mondania, vagy induljon alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) ellene – mondta Omar, szavait taps fogadta.

Pillanatokkal később egy első sorban ülő férfi odalépett a képviselőhöz, és a rendőrség leírása szerint egy fecskendő tartalmával lespriccelte, miközben azt mondta Omarnek, hogy „le kell mondania”.

Omar néhány lépést tett felé, felemelt kézzel, mielőtt a férfit lefogták.

Rövid szünet után folytatta beszédét, ellenállva munkatársainak, akik orvosi ellátást javasoltak neki – ő azt mondta, csak egy szalvétára van szüksége. Később irodája közleményt adott ki, amelyben közölték, hogy Omar jól van.