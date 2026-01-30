Karácsony Gergely kiáll a Magyarországon és Szlovákiában is fenyegetett magyarokért

Karácsony Gergely;fenyegetés;Benes-dekrétumok;Iványi Gábor;szabadság;Budapest Pride;szlovákiai magyarok;Pécs Pride;

2026-01-30 18:52:00 CET

Péntek este van, több mint ezren tüntetnek a Beneš-dekrétumok ellen Pozsony óvárosában, a Fő téren.

Bíróság elé viszem Budapest büszkeségét, mert az a szabadságról szól, a mi szabadságunkról. Mióta vádlott lettem, ezernyi, milliónyi jele van a szolidaritásnak, ilyenkor kell emlékeztetnünk rá, ki mindenkinek jár még ebből – posztolta pénteken Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, hogy kiáll akár a hazánkban, akár a szomszédos Szlovákiában bírósági eljárásokkal, börtönnel fenyegetett magyarokért, az ott élő emberekért.

Nem feledhetjük, hogy a pécsi Pride-ot szervező civilek ellen is eljárás folyik, mellettük a helyünk. A hatalom Iványi Gábort is a vádlottak padjára ülteti, a február 9-ei tárgyaláson is a szabadságot kell megvédeni – írta Budapest vezetője, hozzátéve, hogy péntek este bátor fiatalok Pozsonyban az emberi jogokért, az európai értékek védelmében állnak ki.

Mert ma Szlovákiában földeket koboz el az állam emberektől azon az alapon, hogy a földnek a tulajdonosa 1945–1948-ban magyar, vagy német volt, és a Fico-kormány olyan törvényt hozott, ami börtönbüntetéssel sújtja azokat, akik megkérdőjelezik a második világháború utáni, ma is hatályos, embertelen és magyarellenes törvényeket. Orbán Viktor kormánya lassan két hónapja hallgat, fiatal szlovákiai magyar civilek azonban nem hallgatnak. A tüntetés szervezői adománygyűjtést hirdettek és a magyarországi közvélemény segítségét kérik – hangsúlyozta Karácsony Gergely.

Több mint ezren tüntetnek péntek este a Beneš-dekrétumok ellen Pozsony óvárosában, a Fő téren – számolt be a demonstrációról a szlovákiai magyar Új Szó. A tiltakozás szervezője a Köz.ügy nevű civil szervezet. A szlovák büntetőtörvénykönyv decemberi módosítása ellen tüntetnek, amely akár 6 havi szabadságvesztéssel sújtja azokat, akik megkérdőjelezik a magyar kisebbség kollektív bűnösségét kimondó és a vagyonelkobzást lehetővé tevő Beneš-dekrétumokat. A lap tudósítása szerint a résztvevők között többségében voltak a magyarok, de szlovák szót is lehetett hallani. A szervezők a rendőrségre hivatkozva megkértek mindenkit, hogy vegyék le a sárga mellényeket, amelyeken az a felirat van, hogy „Megkérdőjelezzük a Beneš-dekrétumokat”.