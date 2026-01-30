Karácsony Gergely kiáll a Magyarországon és Szlovákiában is fenyegetett magyarokért

Bíróság elé viszem Budapest büszkeségét, mert az a szabadságról szól, a mi szabadságunkról. Mióta vádlott lettem, ezernyi, milliónyi jele van a szolidaritásnak, ilyenkor kell emlékeztetnünk rá, ki mindenkinek jár még ebből – posztolta pénteken Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, hogy kiáll akár a hazánkban, akár a szomszédos Szlovákiában bírósági eljárásokkal, börtönnel fenyegetett magyarokért, az ott élő emberekért.
Nem feledhetjük, hogy a pécsi Pride-ot szervező civilek ellen is eljárás folyik, mellettük a helyünk. A hatalom Iványi Gábort is a vádlottak padjára ülteti, a február 9-ei tárgyaláson is a szabadságot kell megvédeni – írta Budapest vezetője, hozzátéve, hogy péntek este bátor fiatalok Pozsonyban az emberi jogokért, az európai értékek védelmében állnak ki.Beneš-dekrétumok: Szlovákia akár Magyarországon élő magyar állampolgárok ellen is indíthat büntetőeljárást
Mert ma Szlovákiában földeket koboz el az állam emberektől azon az alapon, hogy a földnek a tulajdonosa 1945–1948-ban magyar, vagy német volt, és a Fico-kormány olyan törvényt hozott, ami börtönbüntetéssel sújtja azokat, akik megkérdőjelezik a második világháború utáni, ma is hatályos, embertelen és magyarellenes törvényeket. Orbán Viktor kormánya lassan két hónapja hallgat, fiatal szlovákiai magyar civilek azonban nem hallgatnak. A tüntetés szervezői adománygyűjtést hirdettek és a magyarországi közvélemény segítségét kérik – hangsúlyozta Karácsony Gergely.Uniós szakbizottsághoz fordul a Tisza Párt a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének kriminalizálása miatt
Több mint ezren tüntetnek péntek este a Beneš-dekrétumok ellen Pozsony óvárosában, a Fő téren – számolt be a demonstrációról a szlovákiai magyar Új Szó. A tiltakozás szervezője a Köz.ügy nevű civil szervezet. A szlovák büntetőtörvénykönyv decemberi módosítása ellen tüntetnek, amely akár 6 havi szabadságvesztéssel sújtja azokat, akik megkérdőjelezik a magyar kisebbség kollektív bűnösségét kimondó és a vagyonelkobzást lehetővé tevő Beneš-dekrétumokat. A lap tudósítása szerint a résztvevők között többségében voltak a magyarok, de szlovák szót is lehetett hallani. A szervezők a rendőrségre hivatkozva megkértek mindenkit, hogy vegyék le a sárga mellényeket, amelyeken az a felirat van, hogy „Megkérdőjelezzük a Beneš-dekrétumokat”.A Fico-kormány bevitte az újabb mélyütést, de Orbán Viktor mélyen hallgat, miközben a magyar tannyelvű iskolák több mint felét a megszűnés fenyegetiNAV-os végrehajtók jártak Iványi Gáboréknál „biztosítási intézkedés” címénIványi Gábor: Kevés a szó arra, mekkora bűn, ami ebben az országban történik – Videó