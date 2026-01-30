Szlovákiába ment luxizni a Fidesz káderképzője, az Orbán Balázs vezette Mathias Corvinus Collegium

Szlovákia;szálloda;tábor;felvidéki magyarok;Mathias Corvinus Collegium;

2026-01-30 17:02:00 CET

A Beneš-dekrétumok körüli botrány sem volt akadály.

„Tegnap reggel még a budapesti Puskás Múzeumban, este már az ótátrafüredi MCC Téli Táborban forgattunk. Minden fronton zajlik futbólia visszahódítása” - jelentette be Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője a Facebookon.

Orbán Viktor kedvenc lapjának az első embere, bejegyzésében azt is elárulta, hogy merre történnek az események: az ótátrafüredi, négycsillagos Bellevue Grand Hotel szállodában, a Magyar Hang pedig megnézte, hogy pontosan milyen áron kapcsolódnak ki a Fidesz káderképzője.

Nem túl olcsón: ha például a következő hétvégére, február 6-tól szeretnénk egy háromnapos utat, akkor egy főre a legolcsóbb szoba 557 eurónkba fájna, ami mai árfolyamra számítva nagyjából 212 ezer forint. Az árba a szállás mellett a reggeli tartozik még bele, ennél valamivel jobban megéri, ha a „winter welness stay” elnevezésű akciós csomagot választjuk, ahol a három éjszaka és a reggeli mellé büfévacsora is jár 594 euróért (átszámítva nagyjából 226 ezer forintért), de ez az ajánlat csak a hétköznapokra érvényes. Amennyiben tehát a több mint 500 fős MCC-kompánia is itt táborozik, úgy valakinek - vagy a táborozóknak, vagy az adófizetőknek - mindenképp sokba kerül a rendezvény.

A Fidesz káderképzőjeként ismert intézmény – amelynek a kuratóriumi elnöke 2020 óta Orbán Balázs, a Fidesz 2026-os választási kampányfőnöke, Orbán Viktor politikai igazgatója – csütörtökön írt arról, hogy több mint 500 hallgatóval vette kezdetét az MCC 2026-os Téli Tábora. Az esemény Szalai Zoltán, az MCC főigazgatójának és Lánczi Péter főigazgató-helyettesnek a megnyitójával kezdődött, több mint egy órán át válaszoltak a hallgatók kérdéseire az intézmény működéséről és jövőjéről.

A tábor első témája a felvidéki magyar kisebbség jelenéről és jövőjéről szólt, középpontban azzal, lehet-e valódi szlovák-magyar béke a kisebbségi jogok rendezése nélkül. Ez elég ironikus felvetés mostanában, tekintettel arra, hogy a Robert Fico mögötti kormánykoalíció nemrég módosította a szlovák büntető törvénykönyvet úgy, hogy a felvidéki magyarokat és németeket is kollektív bűnösként megbélyegző Beneš-dekrétumok megkérdőjelezése is fél év börtönnel büüntethető legyen, ez ellen pedig az Orbán-kormány érdemben azóta sem szólalt fel. A beszélgetés vendége Gubík László, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke volt.

Hogy az Orbán-kormány hallgatása előkerült-e a rendezvényen, az az MCC bejegyzéséből nem derült ki, annyit közöltek csak, hogy elhangzott: parlamenti képviselet hiányában kevésbé van lehetőség a kisebbségi érdekképviseletre, miközben a felvidéki magyarok létszáma folyamatosan csökken. Szó esett közösségi önbecsülésről, jövőképről és arról is, hogy az MCC felvidéki programjai miként járulnak hozzá egy „elkötelezett, helyben maradó” fiatal generáció megerősítéséhez.