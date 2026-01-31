Nyomoznak a tiszás önkéntesek elleni baltás támadás ügyében

Büntetőeljárást indított a rendőrség annak a pénteken történt incidensnek az ügyében, amelyben egy debreceni lakótelepi házban egy férfi baltával támadt a Tisza önkénteseire – írja a Telex. A lap megkeresésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság meglehetősen szűkszavúan válaszolt: „Az eset körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja. A nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni”.
Az esetről lapunk is beszámolt, Magyar Péter posztolt egy videórészletet a támadásról. Személyi sérülés szerencsére nem történt, azon túl, hogy a támadó elől elmenekült önkéntesek sokkot kaptak. Az elkövetőt előállították, ahogy írta, nyolc rendőr érkezett pajzsokkal a helyszínre.
A történtek politikai súlyát jelzi, hogy Papp László, Debrecen fideszes polgármestere elítélte a történteket. – Az erőszak minden formája, legyen az szóbeli vagy fizikai, elítélendő! Sem a közéletben sem a magánéletben nincs helye! – szögezte le a Facebookon. Hasonlóan tettek a Fidesz helyi képviselőjelöltjei, Barcsa Lajos és Széles Diána is. Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt egyik debreceni jelöltje, szombaton már arról posztolt, hogy folytatták a kampányukat, és a pénteken megtámadott két fiatal önkéntes is ott volt velük.Magyar Péter: Baltával támadtak a Tisza Párt önkénteseire DebrecenbenDebrecen fideszes polgármestere elítélte a Tisza Párt aktivistáit érő baltás támadást