Nem akart további kínos pillanatokat okozni, az Epstein-botrány miatt inkább kilépett a brit Munkáspártból Peter Mandelson

Személyében a 2024-es nagy-britanniai választások óta kormányzó Labour egyik legbefolyásosabb veteránja távozik.

Kilépett a kormányzó brit Munkáspártból Peter Mandelson, a párt egyik legbefolyásosabb veterán politikusa és egykori főidelógusa, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövete, miután újabb részletek derültek ki a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott szoros baráti és üzleti kapcsolatairól.

Epstein a terhére rótt szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Már hónapokkal ezelőtt is több olyan email nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodtak, hogy Mandelson – akit felsőházi tagsága a Lord előnév viselésére jogosít – igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel.

Ezeknek az információknak a hatására Keir Starmer miniszterelnök tavaly szeptemberben utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.

Lord Mandelsont nem egészen egy évvel korábban nevezték ki Nagy-Britannia washingtoni nagykövetévé, amely a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott külszolgálati tisztsége.

Az amerikai igazságügyminisztérium a hétvégén újabb többmillió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban is számos olyan részlet – köztük rengeteg emailüzenet-váltás – szerepel, amely Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolataira vall.

A legnagyobb horderejű új információk közé tartozik, hogy

Epstein 2003-ban és 2004-ben három részletben összesen 75 ezer dollár adományt nyújtott a brit munkáspárti politikusnak. Előkerült egy olyan fotó is, amelyen Mandelson látszik alsóneműben egy meg nem nevezett nő társaságában, a nő arcát a fotón kitakarták.

Lord Mandelson vasárnap este közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy sem feljegyzései között, sem emlékezetében nem találja nyomát az Epsteintől kapott pénzadománynak, és nem bizonyos abban, hogy az erről szóló dokumentáció hiteles. A fotóval kapcsolatban azt írta, nem tudja, hogy a kép hol és milyen körülmények között készült, és azt sem, hogy ki a társaságában látható nő.

Hozzátette ugyanakkor, hogy jóllehet a most előkerült anyagok hitelessége további vizsgálatot igényel, úgy döntött, kilép a Munkáspártból, mivel nem kíván „további kínos pillanatokat okozni” a pártnak.

Peter Mandelson az 1990-es évek közepétől felépített, elsősorban Tony Blair volt kormányfő nevéhez kötődő, a korábbi évtizedek sokszor „balosnak”, „szocialistának” minősített Munkáspártjára alig hasonlító „Új Labour” főideológusa volt, és sokak szerint Blairnél és utódjánál, Gordon Brownnál is komolyabb reformszerepet töltött be a párt teljes átalakításában. Blair a Mandelson irányításával kialakított Új Labour élén – eddig példátlan módon – egymás után háromszor vezette választási győzelemre a Munkáspártot, és 1997-től 2007-ig volt Nagy-Britannia miniszterelnöke.

Nem Lord Mandelson ugyanakkor az első nagy befolyású brit közéleti személyiség, akinek az Epstein-botrány okozta a bukását. András egykori yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekéről, a jelenlegi uralkodó, III. Károly király öccséről is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló – aki tavaly öngyilkosságot követett el – az incidens idején még kiskorú volt. Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az udvar az utóbbi hónapokban megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, így a volt herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.