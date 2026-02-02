Dobrev Klára egy 10 százalékos DK-val lenne elégedett

választás;DK;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Jakab Péter;

2026-02-02 11:18:00 CET

A DK elnöke az áprilisi választás után megválna az EP-mandátumától, és a párt parlamenti frakcióvezetőjeként folytatná.

„Egy 10 százalékos DK-val lennék elégedett, mert ennyi kell ahhoz, hogy a baloldal kellő erővel tudja képviselni az általa fontosnak tartott ügyeket” – jelentette ki Dobrev Klára a Blikknek adott, hétfőn megjelent interjújában.

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a lapnak elmondta, mit gondol arról, hogy leigazolták Jakab Pétert, akit országgyűlési képviselőjelöltként indítanak Miskolc 1-es választókerületében. Jakab korábban a Jobbik elnökeként több rasszista kijelentést tett, így például, hogy „pokollá tesszük a cigányok életét”.

Arra a kérdésre, mostanra annyira szalonképes lett-e a, hogy már a DK színeiben indulhat, Dobrev azt válaszolta: „Péter nagyon őszintén szembenézett ezekkel a mondatokkal, sőt, beszél is ezekről, de egyben ő a Fidesz rendszerének legádázabb ellenfele. Soha az életben nem kötött kompromisszumot a NER-rel, nem dolgozott nekik, nem kapott kitüntetést az Orbán-kormánytól, nem üzletelt a Fidesz oligarcháival, és még sorolhatnám, úgyhogy meggyőződésünk, hogy azok számára, akik kormányváltást akarnak, Jakab Péter nyereség.”

A parlamenti választáson a párt esélyeiről szólva arról beszélt, erre a 10 százaléknyi, vagyis átszámítva 500-600 ezer voksra számít, mert „ennyi szavazója volt a DK-nak az EP-választáson 2019-ben”, de azért is, mivel szerinte azt látni, hogy „nagyon magas lesz a részvétel ezen a választáson”. Dobrev Klárát kérdezték arról is, hogy mi lesz vele április 12. után, erre azt felelte: „Megválok az EP-képviselői megbízatásomtól, és a Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője leszek, ha a párttársaim bizalmat szavaznak.”

A DK-t mostanra egyébként több közvélemény-kutató is az ötszázalékos parlamenti bejutási küszöb alá méri. A Publicus Intézet legfrissebb, lapunk megbízásából készített felmérése szerint a párt a teljes népességben 3, a biztos szavazóknál és a biztos pártválasztóknál pedig 4-4 százalékon áll.