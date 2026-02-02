Újfent letartóztatták a norvég koronahercegnő fiát

botrány;letartóztatás;Norvégia;kapcsolat;királyi család;szexuális erőszak;testi sértés;késes támadás;Jeffrey Epstein;

2026-02-02 21:58:00 CET

A fiú esetében ez már a negyedik őrizetbe vétel és letartóztatás.

Vasárnap este tartóztatták le Marius Borg Høibyt az oslói rendőrség közlése szerint – írja a The Guardian. A gyanú szerint a norvég koronahercegnő, Mette-Marit 29 éves fia testi sértést, késsel való fenyegetés és távoltartási végzés megszegése bűncselekményeket követte el. A BBC szerint a fiú esetében ez már a negyedik őrizetbe vétel és letartóztatás.

A történtek csak tetézik a norvég királyi család tagjának gondjait, ugyanis a fővárosban kedden kezdődik meg a heteken át tartó büntetőpere, amelyben az ügyészség Høibyt összesen 38 bűncselekménnyel vádolja, köztük négy rendbeli szexuális erőszakkal, családon belüli erőszakkal és azzal is, hogy több nőről készített illegálisan különféle felvételeket. A rendőrség indítványára hétfőn az oslói kerületi bíróság úgy döntött, hogy a koronahercegnő fia előzetes letartóztatásban maradhat március 2-ig, vagy amíg az ügyészség kezdeményezésére a bíróság másként nem dönt. Erről, a korábbi híreket megerősítve Andreas Kruszewski oslói ügyész nyilatkozott.

Még nagyobb csapást jelenthet a királyi családra és magára a monarchiára is, hogy az amerikai igazságügyi minisztériumnak a Jeffrey Epstein ügyének dokumentumait tartalmazó akta pénteki közzététele után napvilágot látott Mette-Marit és a szexuális ragadozó, a 2019-ben börtönében öngyilkosságot elkövető Epstein kapcsolata. – Mélységesen sajnálom, hogy bármilyen kapcsolatot tartottam Epsteinnel. Ez egyszerűen kínos – ismerte el a koronahercegnő közleményében azok után, hogy a megismert leveleiben nagyon elbűvölőnek, lágyszívűnek és kedvesnek írta le a pedofil bűnözőt. A botrány kihathat a politikai hangulatra is, és bár a norvég Aftenposten lap szerint a monarchia megszüntetését a többség nem támogatja, annak támogatottsága nagyobb lesz.