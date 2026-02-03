A pártok közös jelöltet és országos listát állíthatnak, de mint jelölőszervezetek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat.
A testvérközösség álláspontja szerint a bíróság elutasító döntésének indoklása téves következtetéseket fogalmazott meg.
Az EP-választáson eddig már 28 párt indulhat jogerősen, az önkormányzati választáson 319, a nemzetiségi választáson pedig 74 jelölőszervezet.
„Lássuk meg, mennyire fél a hatalom” – üzente, hozzátéve, a Választási Bizottság holnap ülésezik, és elvileg döntést is hoz.
Az EP-választásra a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint hétfő délutánig már 26 pártot vettek nyilvántartásba jogerősen, az önkormányzati választásra 276 jelölőszervezetet, a nemzetiségi választásra pedig 66-ot.
Plusz néhány ismert és kevésbé ismert ellenzéki pártot.
Volt olyan szervezet is, melyet a testület visszautasított.
Korábban már nyilvántartásba vett 22 pártot, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok közül négyet.
A határozatok nem jogerősek, három napon belül felülvizsgálat kérhető ellenük a Kúriánál.
A listán ott van a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, de a Magyar Szegények és Dolgozók Demokratikus Szervezete is.
Többségükről el is lehet hinni, hogy valódi, a választások időszakán túl is működő szervezet.
Nyolc országos pártlistát és egy nemzetiségi listát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdán, írja az MTI.
Több mint 1300 egyéni választókerületi jelöltet vettek már nyilvántartásba a választókerületi választási bizottságok; ez azt jelenti, hogy átlagosan több mint 12 jelölt indulna egy-egy választókerületben. A választási bizottságoknak péntek éjfélig még több mint ezer jelölt nyilvántartásba vételéről kell dönteniük, írja az MTI.
A Nemzeti Választási Iroda péntek reggeli adatai szerint 1226 egyéni választókerületi jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, 397-et már nyilvántartásba is vettek közülük, írja az MTI.
Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba az áprilisi országgyűlési választásra keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) - közölte az MTI.
Újabb négy jelölttel kilencre nőtt a nyilvántartásba vett képviselőjelöltek száma a február 22-i veszprémi időközi országgyűlési választásra - közölte a helyi választási iroda vezetője.
Egy nap alatt háromszáz jelöltet vettek nyilvántartásba az egyéni választókerületi választási bizottságok a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu kedd este 7 órás adatai szerint.