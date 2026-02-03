1307 jelöltre már biztosan szavazhatunk

Több mint 1300 egyéni választókerületi jelöltet vettek már nyilvántartásba a választókerületi választási bizottságok; ez azt jelenti, hogy átlagosan több mint 12 jelölt indulna egy-egy választókerületben. A választási bizottságoknak péntek éjfélig még több mint ezer jelölt nyilvántartásba vételéről kell dönteniük, írja az MTI.