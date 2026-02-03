600 ezer szavazó, aki nem viseli a döntése következményeit

rendkívüli ülés;szavazati jog;DK;külhoni magyarok;

2026-02-03 20:05:00 CET

A DK rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről.

A Demokratikus Koalíció rendkívüli ülést kezdeményez az Országgyűlésben a határon túliak szavazati jogának ügyében – jelentette be Rónai Sándor, a DK országgyűlési képviselője.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint már több mint 600 ezer határon túli magyar regisztrált az április 12-i országgyűlési választásokra, 450 ezret közülük pedig már fel is vettek a névjegyzékbe, elsősorban Romániából és Szerbiából; a kutatások szerint pedig döntő többségük a Fideszre szavaz. Ez a tömeg akkora, mintha Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs teljes választókorú lakossága szavazna; csak éppen Magyarországon kívül élve – fogalmazott a DK alelnöke, hozzátéve: ez a szavazatmennyiség szavazat akár négy vagy még több extra parlamenti mandátumot is jelenthet a Fidesznek, ami eldöntheti a választások kimenetelét, sőt újabb egypárti kétharmadhoz vezethet.

“Elfogadhatatlan, hogy olyan emberek döntsenek Magyarország jövőjéről, akik soha nem éltek itt, soha nem adóztak itt, és nem viselik döntésük következményeit. A DK válasza egyértelmű: nem kérünk még négy évet a Fideszből, és nem fogadjuk el, hogy a Fidesz győzelme határon túli szavazatokon múljon” - mondta Rónai Sándor. Kijelentette: a DK a rendkívüli parlamenti ülésen benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről szóló törvényjavaslatát, a kormányváltás után pedig egy átfogó választójogi reformcsomagot terjeszt az Országgyűlés elé.

Rónai Sándor szerint a DK által kezdeményezett rendkívüli ülés arra is kényszeríti a pártokat, hogy végre színt valljanak a kérdésben. A Fidesz és a Mi Hazánk álláspontja ismert, a Tisza Párt viszont továbbra is hallgat, miközben Magyar Péter korábban többször kiállt a határon túliak szavazati joga mellett. A DK felszólítja a Tiszát, hogy ne titkolózzon tovább a saját választói előtt – ahogy a Demokratikus Koalíció sem titkolózik. Megalakulása óta következetesen ellenezte a határon túliak szavazati jogát, akkor is, amikor ezért támadások érték. A DK szerint a kormányváltás után csak egy erős baloldal jelent garanciát arra, hogy többé ne szavazhasson magyar választásokon, aki soha nem élt és soha nem adózott Magyarországon.