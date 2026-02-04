Van egy másik gyerekverő otthonigazgató Magyarországon, ráadásul már 15 éve tudhatott róla a hatalom

Magyarország;gyermekvédelem;Fót;igazgató;Páger Pál Attila;

2026-02-04 05:50:00 CET

Régóta bántalmazhatta a gyerekeket a fóti gyermekváros vezetője, Páger Pál Attila, aki egy forrásunk szerint többször azért váltott munkahelyet, mert így tudták eltussolni az ügyeit. Az üzelmeiről már másfél évtizede kapott jelzést a fenntartó önkormányzat, így nehéz elképzelni, hogy a gyermekvédelem jelenlegi irányítói nem tudtak az agresszív viselkedéséről.

Ismerem, és ahogy a Szőlő utcai intézet vezetőjéről, Juhász Péter Pálról, úgy róla is jeleztük 2010 környékén, hogy durván bántalmazza a gyerekeket – ezt mondta lapunknak Páger Pál Attiláról, a fóti gyermekvárosként ismert Károlyi István Gyermekközpont igazgatójáról Molnár László, a fővárosi gyermekvédelmi szakszolgálatot egykori vezetője.

Molnár Lászlót azt követően kerestük meg, hogy az RTL információja szerint Páger Pál Attila úgy megverhette az egyik rábízott gyereket, hogy az kórházba került. A csatorna információi szerint a rendőrség azóta volt kint a fóti intézményben, lefoglalták a szervert, ami a kamerák képeit tárolja, azonban a bántalmazás napján készült felvételeket törölte valaki.

Molnár László elmondta, hogy a fóti gyermekváros igazgatója 2010 környékén a Cseppkő utcai gyermekotthon igazgatóhelyettese volt. Megtudtuk róla – mondta, hogy bántotta a gyerekeket, fellökte, fejbe vágta őket. A pontos részletekre már nem emlékszik, a bántalmazásnak sok formája van - mondta, de abban biztos, hogy ezek mind fizikai jellegű bántalmazások voltak. Mint mondta: – kollégáimmal jeleztük egyrészt az otthoni igazgatójának, Herczeg Krisztiánnak, illetve az akkori fenntartónak, a Fővárosi Önkormányzatnak. Az igazgató ”egyszer csak fölhívott engem és közölte, hogy ő eltávolította Páger Pál Attilát az intézményből, elmondta, hogy ahogy mi ezt kértük, megtette. Ezen kívül más következménye nem volt a sorozatos bántalmazásnak.

A szakmában tehát tudták, hogy Páger Pál Attila agresszív a gyerekekkel, így a gyermekvédelemért felelős döntéshozóknak is értesülniük kellett róla.

Egy neve elhallgatását kérő szakember mondta lapunknak, nem lehetett titok a viselkedése, mert ahol volt, mindenütt mindig volt bántalmazási ügye.

– Többször azért váltott munkahelyet, mert így tudták eltussolni az ügyeit.

Nevelési módszerének központi eleme a tekintély agresszióval megteremtve. Ezt szóbeli és fizikai bántalmazással érte el. Hatalommániás ember, aki ezért sok mindenre hajlandó volt, így egyre magasabbra emelkedhetett a ranglétrán. Sok kollégájával volt konfliktusa, de a vezetés mindig mellé állt – árulta el forrásunk.

Ezt támasztja alá, hogy a Cseppkő utcai intézményből 2013-ban a tavaly letartóztatott Juhász Péter Pál mellé került a Szőlő utcai javítóintézetbe, a következő évben egy alapítványi iskola igazgatója lett, majd 2016-ban visszatért a Szőlő utcába oktatási szakmai vezetőként, 2022 júniusától pedig a Károlyi István Gyermekközpont igazgatója lett.

2024-ben egy jelzés szerint fizikailag bántalmazhatott egy autista gyermeket, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felfüggesztette a munkavégzés alól, és rendőrségi feljelentés történt. Nem sokkal később, november 7-i hatállyal visszahelyezték pozíciójába. Akkor megkérdeztük az SZGYF-et többek között arról, hogy miként biztosította a vizsgálat függetlenségét, míg a vizsgálat zajlott, hol volt a gyerek, Fóton, az intézményben, vagy egy másik otthonban. A vizsgálatban résztvevők hogyan bizonyosodtak meg arról, hogy nem történt fizikai bántalmazás, és pontosan mit állapított meg a rendőrség. Érdemi választ nem kaptunk, Páger Pál Attila pedig nem is reagált megkeresésünkre.