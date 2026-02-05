Rekordot döntenek a kátyúk Budapesten, volt olyan nap, amikor 1966 új úthibát jelentettek

Budapest;időjárás;kátyú;

2026-02-05 16:06:00 CET

Csak január 27. és február 2. között összesen 6020 úthibát rögzítettek.

Az eleve nem éppen hibátlan állapotban lévő fővárosi utak az ország többi részéhez hasonlóan drámai állapotba kerültek az elmúlt napokban. A Budapest Közút adatai szerint csak január 27. és február 2. között 6020 úthibát rögzítettek a fővárosi hálózaton. Ebből volt olyan nap, február 2-án, amikor önmagában 1966 bejelentés érkezett az útellenőröktől, ez egyelőre napi rekordnak számít – számol be róla a hvg.hu.

Mint megírtuk, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság (KKVB) legutóbbi ülésén a hóhelyzet erősen bírált kezelése mellett terítékre került a fővárosi utak egyre kritikusabb állapota is. „Budapesten az úthálózat állapota és a több éve nem tapasztalt csapadékos-fagyos időjárás, a fagyási-olvadási ciklusok sűrű váltakozásának hatására napi 500-1000 kátyú keletkezik a fővárosi utakon. Az elmúlt hetek észlelései alapján 2026 első negyedévében várhatóan 10–12 ezer darab burkolathiba javítására lesz szükség a fővárosi utakon” – ismertette a helyzetet Szőke Gábor, a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója.

Lapunk arra is felhívta a figyelmet, hogy a burkolathibák számát 2021 óta nem sikerült 28 600 alá szorítani. A legtöbbet 2023-ban számolták, abban az évben 40 850 kátyút tartalmazott a lajstrom. Tavaly ezt sikerült 28813-ra letornázni, azután jött a hó. Az idén megdönthetik a három évvel ezelőtti kátyúcsúcsot. S ez nem is az összes kátyú. A Budapest Közút ugyanis csak a fővárosi önkormányzat által kezelt és üzemeltetett közutakért felel. Ez a negyede az összesnek.

Január közepétől a szokásos két műszakban dolgozó 10 brigád helyett három műszakban 30 brigád javítja a hibákat. Ez a megnövelt kapacitás napi 480-520 kátyú eltüntetésére elég, ezzel együtt jelenleg gyorsabban keletkeznek a kátyúk, mint ahogy javítják.