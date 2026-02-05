Rekordot döntenek a kátyúk Budapesten, volt olyan nap, amikor 1966 új úthibát jelentettek

Az eleve nem éppen hibátlan állapotban lévő fővárosi utak az ország többi részéhez hasonlóan drámai állapotba kerültek az elmúlt napokban. A Budapest Közút adatai szerint csak január 27. és február 2. között 6020 úthibát rögzítettek a fővárosi hálózaton. Ebből volt olyan nap, február 2-án, amikor önmagában 1966 bejelentés érkezett az útellenőröktől, ez egyelőre napi rekordnak számít – számol be róla a hvg.hu.
Mint megírtuk, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság (KKVB) legutóbbi ülésén a hóhelyzet erősen bírált kezelése mellett terítékre került a fővárosi utak egyre kritikusabb állapota is. „Budapesten az úthálózat állapota és a több éve nem tapasztalt csapadékos-fagyos időjárás, a fagyási-olvadási ciklusok sűrű váltakozásának hatására napi 500-1000 kátyú keletkezik a fővárosi utakon. Az elmúlt hetek észlelései alapján 2026 első negyedévében várhatóan 10–12 ezer darab burkolathiba javítására lesz szükség a fővárosi utakon” – ismertette a helyzetet Szőke Gábor, a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója.Idén megdőlhet a budapesti kátyúcsúcs, több száz keletkezik a fővárosi utakon naponta
Lapunk arra is felhívta a figyelmet, hogy a burkolathibák számát 2021 óta nem sikerült 28 600 alá szorítani. A legtöbbet 2023-ban számolták, abban az évben 40 850 kátyút tartalmazott a lajstrom. Tavaly ezt sikerült 28813-ra letornázni, azután jött a hó. Az idén megdönthetik a három évvel ezelőtti kátyúcsúcsot. S ez nem is az összes kátyú. A Budapest Közút ugyanis csak a fővárosi önkormányzat által kezelt és üzemeltetett közutakért felel. Ez a negyede az összesnek.
Január közepétől a szokásos két műszakban dolgozó 10 brigád helyett három műszakban 30 brigád javítja a hibákat. Ez a megnövelt kapacitás napi 480-520 kátyú eltüntetésére elég, ezzel együtt jelenleg gyorsabban keletkeznek a kátyúk, mint ahogy javítják.Sok a kátyú az utakon, a Magyar Közút szerint ilyen időben nem lehet mit tenni