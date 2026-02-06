A Magyar Ügyvédi Kamara is bírálja az Orbán-kormány új rendeletét, mert közvetlen beavatkozást jelent a bíróságok független ítélkezési tevékenységébe

Magyar Ügyvédi Kamara;szolidaritási hozzájárulás;

2026-02-06 06:40:00 CET

A jogalkotó konkrét ügyekre szabott jogalkotással az ügy mikénti eldöntésére utasítást az eljáró bíróságnak nem adhat – szögezte le a szervezet.

Sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét, a jogbiztonság elvét, a joghoz való hozzáférés elvét, a jogorvoslathoz való jogot, a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát – írja a Magyar Ügyvédi Kamara a 2026. február 3-án kihirdetett 15/2026. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott szabályról, amely szerint a szolidaritási hozzájárulás megállapításával, beszedésével, elszámolásával összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, és ellene közigazgatási pernek vagy azonnali jogvédelemnek helye nincs, továbbá, hogy e rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is – visszaható hatállyal – alkalmazni kell, és a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróságnak meg kell szüntetni

A közlemény kiemeli, a kamara határozottan kiáll az igazságszolgáltatás, mint hatalmi ág függetlensége mellett, és fontosnak tartja a megszólalást minden olyan esetben, amikor a bírói függetlenség sérül. Legalább ilyen fontos, hogy hallassa a hangját akkor is, ha az ügyfelek alapvető jogai sérülnek.

„A Magyar Ügyvédi Kamara rámutat, hogy ez a rendelet közvetlen beavatkozást jelent a bíróságok független ítélkezési tevékenységébe, hiszen folyamatban lévő ügyek érdemi elbírálására vonatkozó direkt utasítást tartalmaz. A jogalkotó konkrét ügyekre szabott jogalkotással az ügy mikénti eldöntésére utasítást az eljáró bíróságnak nem adhat. Ha így tesz, ezzel az Alaptörvényben és Magyarország által vállalt nemzetközi egyezményekben garantált bírói függetlenséget és a hatalmi ágak elválasztásának jogállami alapértékét sérti” – hangsúlyozza a szervezet. Közleményét azzal zárja, a fenti rendelet kihirdetését követően szükségesnek tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a jogalkotás során minden jogosult tartózkodjon a fenti elveket sértő normák meghozatalától.

Mint arról mi is beszámoltunk, a szolidaritási hozzájárulásról szóló friss rendelet az Ukrajnában zajló háborúra hivatkozva kimondja, hogy a magyar önkormányzatok által fizetendő szolidaritási hozzájárulás (szola) megállapítása, beszedése, elszámolása a központi költségvetés végrehajtásának technikai lebonyolítását szolgáló folyamat, az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, ellene közigazgatási pernek vagy azonnali jogvédelemnek helye nincs. Lapunk információi szerint a kedden megjelent kormányrendelet tervezete nem volt napirenden a legutóbbi ülésükön, sőt „nem volt rajta a kormányzati horizonton”, a kabineten belül is vita volt róla a rendelet kiadása előtt.