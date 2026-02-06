Az időjárás enyhülésével ráerősített az influenzajárvány, különösen az óvodások között terjed a vírus

egészségügy;influenzajárvány;NNGYK;

2026-02-06 05:55:00 CET

Az év ötödik hetében, azaz január 26. és február 1. között csaknem 78 ezren fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, míg akut légúti fertőzéssel közel 287 ezer beteg jelentkezett az ellátórendszerben – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb járványügyi adataiból.

A megbetegedések döntő része a fiatalabb korosztályokat érinti. Az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók közel fele (47,5 százalék) 14 évesnél fiatalabb. A legnagyobb terhelés a 3–5 éveseknél jelentkezett. Őket követik az 6–14 évesek.

- Ami most zajlik az már egy második hullám

- erősített meg az NNGYK adatait Póta György csepeli gyermekháziorvos. Az első még karácsony előtt volt, akkor azt hittük korábban érkezett a járvány és hamar letudjuk a problémát, de nem így lett. Napról-napra egyre több beteg van, ráadásul egyik nyavalyából a másokba esnek. Ma legalább öt olyan gyerek jött be, akinek éppen néhány napja lement a láza, vagy éppen elmúlt a hasmenése és megint 40 fokos láza lett, amit azóta se lehet levinni.

A tünetek nagyon erősek és főleg a kisgyerekeknél nagyon masszívak. Amit most látunk az a 20-25 évvel ezelőtti klasszikus nagy járványhoz hasonlítható.

A legjellemzőbb, hogy a folyamatos lázcsillapítás ellenére, akár három-négy napig is lázas a gyerek. Póta György hozzátette: noha a szakmában van olyan vélemény, hogy nem szabad a lázat csillapítani, majd a szervezet megoldja, leküzdi a vírust. Ugyanakkor a tartósan magas láz olyan mértékben emeli meg a légzésszámot és a szívfrekvenciát, hogy az nagyon súlyosan megterheli a gyerekek szívét, keringését. Ezért amennyire lehet, lejjebb kell vinni a testhőt, pótolni a folyadékot és pihenni. A lázat némelyeknél nagyon erős torokfájás és fuldokló, ugató köhögés is kíséri, ami nyilvánvalóan még jobban fokozza a szenvedést.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen tünetekkel kell azonnal ügyelethez, orvoshoz fordulni, Póta György azt tanácsolta: ha a szülő aggodalomra okot adó jeleket tapasztal, beszéljen a gyermekorvosával, mert valóban vannak olyan tünetek, például a nehézlégzés, ami azonnali lépést igényel. Amikor már 3-4 nap után sem csökken a láz, hanem még megy jobban föl és romlik a gyerek állapota, akkor is konzultálni kell a gyermekorvossal. Azokban a körzetekben, ahol nehezebben érhető el a háziorvos, ott a szülők könnyebben elveszítik a talajt a lábuk alól, és rengetegen mennek az ügyeletre. Hozzátette: szerencsére kórházi ellátásra csak ritkán van szükség, például, akkor, ha 40 fokos láz mellett fellép egy durva fulladás, vagy mindez kombinálódik hasmenéssel, akkor a folyadékvesztés miatt előfordulhat, hogy be kell utalni a gyereket a kórházba. A krónikus betegséggel élőknek is fokozott figyelemre van szükségük – tette hozzá Póta György.

A fővárosban, Zuglóban rendelő háziorvosnak, Keczéry Attilának naponta száznál is több a betege. A rendelésre érkezők legalább felének felsőlégúti tünete van. Ő valamennyi ilyen panaszost Covidra is teszteli, tapasztalatai szerint a múlt héten még minden 3.- 4. teszt volt pozitív, e hétre már csak minden hatodiknál igazolódott a Covid.

Az NNGYK járványügyi adatai azt mutatják, hogy az ország szinte valamennyi területén romlott a helyzet. Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron kivételével minden vármegyében nőtt az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók száma.

A legtöbb megbetegedés Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben történt, míg Bács-Kiskun, Zala és Heves maradt a lista végén.

A járvány-figyelésben résztvevő (úgynevezett sentinel) orvosok által beküldött mintákból egyértelműen kiderült, hogy a mostani járványt az influenza A vírus uralja, azon belül is az A(H3) altípus. A vizsgált minták közel 47 százaléka volt influenza-pozitív, míg a SARS-CoV-2 pozitivitási aránya 5,9 százalék, az RSV-é 2,6 százalék volt.

A kijelölt sentinel kórházak adatai szerint egyetlen hét alatt 266 beteget vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 34-en intenzív vagy szubintenzív ellátásra szorultak. A kórházi betegek több mint harmada kétévesnél fiatalabb, további harmada pedig 60 év feletti volt. A SARI-esetek hátterében leggyakrabban szintén influenza A, kisebb arányban RSV és Covid-19 vírus állt.