Szexuális bántalmazás miatt is nyomoz a rendőrség a szekszárdi gyermekotthonnál

2026-02-06 22:12:00 CET

Ott, ahonnan előzőleg arról érkezett hír, hogy minden valószínűség szerint egy másfél éves gyereket vertek meg súlyosan.

Szexuális bántalmazás miatt is nyomoz a rendőrség a szekszárdi gyermek befogadó otthonban, ugyanott, ahol tavaly minden valószínűség szerint megvertek egy másfél éves kisfiút - számolt be az RTL Híradó.

A másfél éves gyermeket 2025 áprilisában bántalmazták súlyosan, arcát zúzódások, véraláfutások borították. A sérülés egyik éjszaka keletkezett, az éjszakás pedig nem jelentette a történteket, a reggeles gyerekfelügyelő vette észre. A kisfiút ekkor megvizsgálta egy gyermekorvos, Gonda Mária gyermek háziorvos pedig a csatornával ismertette, ez a sérülés kétféle módon keletkezhetett, vagy egy nagyon erős ütés hatására, vagy azért, mert leesett az ágyról, és az arca egy játékba vágódott, de olyan formájú játékot, ami a sérülésnyomokból következik, nem találtak a helyszínen.

Az ügyben az intézmény belső vizsgálatot folytatott, Tényi István aktivista pedig feljelentést tett. Ő arról számolt be, hogy már nem a kisfiú eddig ismert sérülése miatt nyomoz a rendőrség, hanem szexuális bántalmazás és más bűncselekmények gyanúja is felmerült a szekszárdi otthonban.

A nyilvánosságra hozott rendőrségi határozat szerint az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat megbízott országos igazgatója a munkatársa részéről érkezett jelzés alapján feljelentést tett molesztálás miatt. A másfél éves kisfiú megverésének ügyét és a szexuális bántalmazás ügyét a rendőrség egyesítette, mert a határozat szerint a kettő között tárgyi és személyi összefüggések vannak.

A rendőrség az RTL Híradó megkeresésére egyelőre nem válaszolt, a Tolna Vármegyei Főügyészség pedig annyit közölt, hogy gyanúsítottat egyelőre nem hallgattak ki egyik bűncselekménnyel kapcsolatban sem.