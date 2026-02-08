A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a határon túliak szavazati joga nemcsak igazságtalan a magyar adófizetőkkel szemben, hanem a választási csalás melegágya is.
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) médiaszabadság-képviselője hétfő este kiadott nyilatkozatban aggodalmát fejezte ki egyes újságírók akkreditációjának megtagadása miatt, amely megakadályozza, hogy beszámoljanak az Országgyűlés keddi alakuló üléséről - írja az MTI.
Nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Iroda az első nemzetközi megfigyelőket az áprilisi országgyűlési választásra, tudósít az MTI.
Az Európa Tanács elé kerül a Kárpátalján élő magyarokat is sújtó ukrán nyelvtörvény: Kijev és a tiltakozó országok is saját igazuk megállapítását várják.
Kelet-Ukrajnában az "újévi" béke sem hozott teljes fegyvernyugvást, haldoklik a minszki békefolyamat. A szakadár területen ismeretlen fegyveresek EBESZ megfigyelőket tartanak fogva.
Ma jár le a Petro Porosenko elnök által pénteken meghosszabbított tűzszünet Ukrajnában. A harcok azonban a hétvégén sem csitultak. Az ukrán média beszámolói alapján legalább öt ember életét vesztette a hétvégén Kelet-Ukrajnában.
Már a Krím-félszigethez hasonló forgatókönyvet emlegettek két délkelet-ukrajnai megye kapcsán, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök a függetlenségükről kiírt népszavazás elhalasztását javasolta. Kiélezett helyzetben érkezett hozzá Moszkvába az EBESZ-elnök, aki az ukrán válság békés megoldására tett javaslatot.
Miközben Kijevben tegnap megkezdődött az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) külügyminiszteri szintű találkozója, a tüntetők továbbra sem tágítanak a főváros utcáiról. Igaz, hogy a tömeg már nem mérhető a hétvégi többszázezreshez, de meg tudta bénítani az ukrán kormányzati munkát.