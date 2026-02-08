Ultimátumot kaptak az ukrán tüntetők

Miközben Kijevben tegnap megkezdődött az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) külügyminiszteri szintű találkozója, a tüntetők továbbra sem tágítanak a főváros utcáiról. Igaz, hogy a tömeg már nem mérhető a hétvégi többszázezreshez, de meg tudta bénítani az ukrán kormányzati munkát.