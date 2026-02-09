Sulyok Tamás hivatala előbb mellébeszélt, majd elnémult, amikor az Orbán-kormány jogállam alapjait sértő rendeletéről kérdezték

Miután Orbán-kormány egy múlt heti rendeletével megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy a szolidaritási hozzájárulás ügyében bírósághoz forduljanak, számos bírói, illetve egyéb jogi testület szembehelyezkedett a kabinettel, így a Telex megpróbált utánajárni annak, mi az álláspontja a volt alkotmánybíró Sulyok Tamás köztársasági elnöknek.
A lap tudni szerette volna, mi Sulyok Tamás véleménye a rendeletről, és elfogadhatónak tartja-e, hogy a kabinet rendeletileg beavatkozott az igazságszolgáltatás működésébe. A Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága azonban - amely, mint tudjuk, esetenként eleve nem Sulyok Tamás véleményét közli - azt írta:
„A köztársasági elnök kizárólag azokban az ügyekben jogosult eljárni, amelyeket az Alaptörvény, valamint a jogszabályok meghatároznak. Mindezek értelmében a kormányrendeleti formában elfogadott jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját a köztársasági elnök nem vizsgálhatja felül, illetve azoknak az alkotmánybírósági normakontrollját sem kezdeményezheti.” Egyébként „az államszervezet demokratikus működését garantálja”, hogy a konkrét kormányrendelet tekintetében is egyéb úton hatékony lehetőség van az Alkotmánybírósághoz fordulásra.
Mivel a Telex nem kapott választ az eredeti kérdésére, vagyis, hogy mi Sulyok Tamás véleménye a kormányrendeletről, ismét rákérdezett, de ekkor már nem reagáltak semmit.