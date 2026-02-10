Lefejezéssel fenyegették meg a Lázárinfón tüntető egyik roma aktivistát, a rendőrség segítség helyett elküldte

rendőrség;cigányság;halálos fenyegetés;Lázárinfó;

2026-02-10 05:30:00 CET

A nőt az állítása szerint rendszeresen inzultálják, amióta az Orbán-kormány valótlanul bűnözőnek nevezte.

Lefejezéssel fenyegették meg a gyöngyösi Lázárinfón tüntető egyik roma aktivistát, a rendőrségtől azonban segítségnyújtás helyett elküldték. Sikos Katalin az állítása szerint az utcára se nagyon mer kimenni - derül ki az RTL Híradó riportjából.

A nő elmesélt egy történetet, hogy egy idős asszony egy buszmegállóban elé köpött és becsmérelni kezdte. A hasonló inzultusok állítása szerint eléggé gyakoriak, mint mondta, azt követően szaporodtak meg, hogy a gyöngyösi tüntetés után az Orbán-kormány mindenféle bizonyíték nélkül bűnözőknek nevezte a demonstrálókat. Sikos Katalin hangsúlyozta, soha egyetlen napot sem töltött börtönben, soha nem volt büntetve. A bélyeg azonban árnyékot vet rá és ez a magánéletére is kihatással van - magyarázta.

Az elmúlt napokban annyi fenyegetést kapott, hogy már az utcára sem megy ki, ha nem muszáj, már csak azért sem, mert legtöbbször 10 éves, súlyosan autista kisfiával közlekedik és attól tart, nem tudná megvédeni. Legjobban egy videóüzenetben közzétett fenyegetés ijesztette meg, ebből a csatorna is közölt riportjában részleteket. Ebben egy dühöngő férfi hosszasan ecsetelte, hogyan bántalmazná, és egyebek közt a következőt üvöltözte: „mindet koporsóba tenni, azonnal kitépni a hajukat, levágni a fejüket!”

Sikos Katalin elment a rendőrségre feljelentést tenni, ahonnan azonban állítása szerint elküldték, azzal, hogy csak a bíróságon tud eljárást indítani becsületsértés miatt. Az RTL Híradónak nyilatkozó ügyvéd, Tran Dániel szerint azonban a rendőrségnek lépnie kellett volna, ugyanis, aki mással szemben erőszakos bűncselekmény elkövetését helyezi kilátásba, akár szóban, akár írásban, az akár két évre is rács mögé kerülhet a Btk. rendelkezése szerint.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatvédelmi okokra hivatkozva nem válaszolt az RTL Híradó megkeresésére.