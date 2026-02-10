Göd;Samsung gyár;akkumulátorgyár;

Samsung SDI akkumlátorgyár madártávlatból.

Minden előírásnak megfelel a gödi akkugyár a Samsung szerint

Egyben megfenyegették a sajtót, hogy megteszik a szükséges jogi lépéseket. 

A Samsung SDI Magyarország gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható - közölte a társaság kedden az Magyar Távirati Irodával (MTI).

A Samsung kijelenti, hogy a hírekben számos hamis adat és félrevezető információ jelent meg, és amennyiben ez nem változik, megvizsgálják a szükséges jogi lépéseket az érintett sajtóorgánumokkal kapcsolatban.

A cég a korábbiakhoz hasonlóan a jövőben is együttműködik a hatóságokkal, fenntartja a helyi közösségekkel kialakult szoros együttműködést, tovább erősítve a társadalmi szerepvállalásait - olvasható a közleményben.

