Választás 2026: Bővül a lista, bejelentkezett a Duna és az LMP is

választás;pártok;nyilvántartásba vétel;Nemzeti Választási Iroda;2026;

2026-02-10 16:26:00 CET

A bejelentkező pártok száma folyamatosan emelkedik, múlt szerdán még alig több mint fele ennyien voltak.

Már 22 párt és 11 nemzetiségi szervezet jelentkezett be a kedd kora délutáni adatok szerint az április 12-ei parlamenti választásra – derült ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.

A bejelentkező pártok száma folyamatosan emelkedik, múlt szerdán még alig több mint fele ennyien voltak, ráadásul nagy részüket azóta már nyilvántartásba is vették. A Tisza Párton és a Fideszen túl indulhat a választáson a DK, a Szolidaritás Pártja, a Munkáspárt (utóbbi kettő a közös indulás mellett állapodott meg, igaz, az így 10 százalékra emelkedő küszöb elérésére nincs sok esélyük), a Fidesszel szövetségben rajthoz álló KDNP, a Jobbik, a Mi Hazánk, a Kutya Párt, és az MSZP is.

A listán szerepelnek olyan pártok, amelyek neveit jórészt csak a választások előtt hallani, ilyen a Tea Párt Közösség, a Szabad Ország Mozgalom, a Szociáldemokraták Pártja, az Otthon Védelme Ingatlan Párt, a NÉP (ami nem a Jakab Péter-féle Nép Pártján pártot, hanem a Normális Élet Pártját takarja, ők a ’22-es választáson 0,7 százalékot szereztek), a Merj Magyarország Párt, továbbá a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt.

Ami az előző, 2022-es választást illeti, akkor 44 jelöltő szervezet vetette nyilvántartásba magát. A Tisza Párt már akkor is szerepelt a szervezetek között, de akkor még nem Magyar Péter pártja volt, ő a kegyelmi botrány után vette át a szervezetet. Most a jelölő szervezeteket március 6-ig lehet bejelenteni, tehát a jelenleg 22-es lista még jelentősen bővülhet.

Már bejelentkezett, de a mostani voksolásra még nem vették nyilvántartásba a Valódi Pártot, a Minden Idők és Barátság Pártját, a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártját, illetve az eddig nem túl ismert Duna Pártot, ami elnevezésben válószínűleg a Tisza farvizén akar voksokat gyűjteni.

Érdekesség, hogy a bejelentkezett szervezetek között feltűnt az LMP is, noha az utóbbi hetekben a Momentum, a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom és Vona Gábor pártja, a Második Reformkor után az LMP is bejelentette, hogy nem indul a parlamenti választásokon, legalábbis erről döntött a párt kongresszusa januárban.

Két szervezet nyilvántartásba vételi kérelmét pedig máris elutasították: az Összefogás a Civilekért Párt, illetve a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért nem állhat rajthoz, ha az elutasítás jogerőssé válik.

Ami a nemzetiségi önkormányzatokat illeti (ha egy választópolgár a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, akkor az egyéni jelöltek mellett a nemzetiségi listára szavazhat, pártlistára viszont nem), már nyilvántartásba vették a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatát, ezen túl a német, a román, a horvát, a lengyel, az örmény, a ruszin, az ukrán, és a szlovák nemzetiségi listát, míg a bolgár, illetve a szlovén lista jóváhagyásra vár.