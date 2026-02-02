Fidesz;erőszak;béke;polgárháborús veszély;Magyar Péter;kegyelmi botrány;Tisza Párt;

2026-02-02 19:57:00 CET

Magyar Péter: Nem engedjük, hogy Orbán Viktorék polgárháborús helyzetbe sodorják a hazánkat

A Tisza Párt elnöke békességre kérte a közösségét, és szerinte akkor is maradjanak derűsek, ha a Fidesz vagy más részéről erőszak, támadás éri őket. Felhívta arra is a figyelmet, hogy ma van a bicskei kegyelmi botrány második évfordulója.