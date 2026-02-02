Fidesz;erőszak;béke;polgárháborús veszély;Magyar Péter;kegyelmi botrány;Tisza Párt;

Magyar Péter: Nem engedjük, hogy Orbán Viktorék polgárháborús helyzetbe sodorják a hazánkat

A Tisza Párt elnöke békességre kérte a közösségét, és szerinte akkor is maradjanak derűsek, ha a Fidesz vagy más részéről erőszak, támadás éri őket. Felhívta arra is a figyelmet, hogy ma van a bicskei kegyelmi botrány második évfordulója.

Nem ülünk fel a Fidesz keltette erőszaknak és nem engedjük, hogy Orbán Viktorék polgárháborús helyzetbe sodorják a hazánkat – írta Facebook-oldalán hétfő délután Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint a Fidesz bajban van, és úgy érzik, egy eszközük maradt a hatalmuk megtartására: az erőszak és a magyarok egymás ellen fordítása.

– Arra hívom fel a TISZA több milliós közösségét, hogy bármilyen támadással is találkoztok, maradjatok békések. Ha a következő 69 napban megőrizzük a határozottságunkat, a békét, a derűt és az emberséget, akkor ennek az aljas, korrupt hatalomnak nem lesz esélye április 12-én – tette hozzá az ellenzéki politikus, aki egy másik posztban arra is emlékeztetett, hogy ma van a bicskei kegyelmi botrány második évfordulója.

– A botrányé, amely megrázta hazánkat. Azóta az is kiderült, hogy Orbán Viktor kormánya tudtával több ezer gyermeket tettek tönkre lelkileg és fizikailag Magyarországon. Idén április 12-én közösen sok millióan megálljt parancsolunk ennek az aljas, hazug és embertelen hatalomnak. Nem lesz a továbbiakban következmények nélküli ország a hazánk. Közösen megálljt fogunk parancsolni annak, hogy a bűnösök megússzák a felelősségre vonást, az ártatlanok pedig tovább szenvedjenek – szögezte le ismételten Magyar Péter.

