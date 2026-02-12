Vogel Evelin: Nem én tettem oda a kamerát, mindketten áldozatok vagyunk

Radnai Márk;Magyar Péter;Tisza Párt;Vogel Evelin;

2026-02-12 21:00:00 CET

Elszomorítja, hogy Magyar Péter orosz típusú titkosszolgálati akcióban való részvétellel vádolja.

A 444 elérte Vogel Evelint, miután Magyar Péter a Radnai Márk nevével indított lejárató célzatú honlapra és az ott közölt, videóból kivágott fotóra reflektálva arról beszélt, exbarátnője elhívta egy házibuliba, ahol szexeltek, a lejáratás eszköze pedig feltehetően az lett volna, hogy a helyszínen kábítószer kinézetű anyag volt, de abból elmondása szerint ő nem fogyasztott. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, „hagyta magát elcsábítani”, Vogel Evelin viselkedéséből és zsarolásaiból pedig később vált egyértelművé számára, hogy „orosz típusú kompromatba” sétált bele, de semmi jogszabálysértőt nem követett el, így tiszta a lelkiismerete.

A lap előbb telefonon beszélt Magyar Péter exbarátnőjével, aki ekkor elmondta, nem ismerte a szóban forgó Erzsébet körúti lakást, előtte nem járt ott.

„Nem tudom minden részletét pontosan felidézni, és nem is szeretnék mindenről beszélni. Annyit az én részemről el tudok mondani, hogy nem az én ötletem volt, ott voltam, egyszer voltam ott, és az biztos, hogy nem én tettem oda a kamerát”

- fogalmazott. Azt viszont tagadta, hogy ő hívta volna el Magyar Pétert az említett házibuliba, ez egy ottani ismerősének az ötlete volt. Azt nem tudja, hogy került ki a kamerafelvétel, amikor pedig a 444 arról kérdezte, hogyan hallott először a felvétel létezéséről, közölte, hogy mennie kell és letette a telefont, de később küldött még egy írásos választ. Ebben úgy fogalmazott:

„A videóval kapcsolatban annyit mondanék, nagyon elszomorít, hogy Péter ezzel vádol, és hogy idáig jutott a közélet. Nőként talán engem visel meg a legjobban ez az eset, példátlan lenne a magyar közéletben, hogy két embert ilyen szintű megaláztatásnak tegyenek ki. Józan eszű ember nem gondolhatja hogy én ebben közreműködtem, főleg nem, hogy az orosz titkosszolgálattal... Pont annyit tudok erről a videóról, mint Péter vagy a közvélemény. Én kész vagyok közösen is jogi lépéseket tenni, de ehhez az kell, hogy Péter belássa, mindketten áldozatai vagyunk ennek. Én kész vagyok megtenni a szükséges jogi lépéseket, bárki is csinálta ezt”

- közölte.