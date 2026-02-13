A Tisza Párt elnöke online bejelentkezésében árulta el, hogy mi történt a videófelvételen, amelyet ismeretlenek akarnak nyilvánosságra hozni a Radnai Márk nevére regisztrált honlapon. Magyar elmondta, hogy egy nyári pártbuli után volt barátnőjével, Vogel Evelinnel felmentek egy lakásba, ahol több ismeretlen ember tartózkodott, alkohol, valamint „kábítószer-kinézetű anyag” is volt az asztalon. A pártelnök hangsúlyozta: Radnai Márk nem volt jelen a lakásban, és ő nem fogyasztott drogot. „A hajnali órákban konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettünk Vogel Evelinnel” – mondta a politikus, hozzátéve: aznap éjszaka elcsábult, nem ismerte fel, hogy titkosszolgálati akció zajlik ellene; utólag vált világossá számára, hogy „egy orosz típusú kompromatról” van szó. Magyar Péter közölte: semmilyen jogszabálysértőt nem követett el, és javasolja a teljes videófelvétel vágatlan közzétételét – jelezve, hogy minden eddig végeztetett drogtesztje negatív lett.Magyar Péter: Aznap nem ismertem fel, hogy egy titkosszolgálati akcióval állok szemben
- Mióta megnéztem Magyar Péter bejelentését, azon gondolkodom: ez vajon tényleg ennyi? Ha egyszer valóban megjelenik valami a radnaimark.hu-n, és azon annyi látható, hogy Magyar Péter konszenzuális szexuális aktust folytat, az mégis ki a túrót fog érdekelni?
– tette fel a kérdést lapunknak Ranschburg Zoltán, politikai elemző.
Ranschburg Zoltán a Magyar Pétertől megszokott megelőző lépésnek tartja a pártelnök sztoriját. Ugyanakkor – tette hozzá - ha a videón valóban „csak” konszenzuális együttlét látható, az „egy abszolút semmi”, sőt „konkrétan visszájára sülne el” és a Tiszát erősíthetné. - Ha még esetleg hármas jelenetről is lenne szó, az a konzervatív közegben ugyan kényelmetlenebb lehet, viszont még ilyen konszenzuális együttlétében sincs az égvilágon semmi kivetnivaló.” – vélekedett a szakértő. Ranschburg ugyanakkor hangsúlyozta:
Egy miniszterelnök-jelölti eséllyel induló politikus „nem hagyhatja teljesen szó nélkül”, ha intim felvétel közzétételével fenyegetik; akkor is reagálnia kell rá, ha az a jelenet nem akkora szám, mint ahogyan több, mint féléve lebegtetik a kormánypárti médiában.
Az elemző úgy véli, az időzítés összefügghetett a gödi Samsung-gyár ügyével, amelyből „nagyon nagy botrány lehet” a Fidesz számára. A figyelemelterelés Ranschburg szerint jó pár napig „egész sikeresen” működött. „A másodlagos és harmadlagos nyilvánosságot elárasztották a pletykák, miközben semmilyen konkrétum nem jelent meg a Radnai Márk nevére bejegyzett honlapon. Az első benyomásom az volt: mindez kísértetiesen hasonlít a korábbi, Varga Judit visszatérésének lebegtetéséhez, amely „napokon keresztül tematizálta a közéletet; de a figyelemelterelésen kívül az égvilágon semmi kézzel fogható eredménye nem volt!” – mondta az elemző.Az Orbán-kormány tagad, de visszaüthet a Fideszre a gödi akkugyár botrányaA Samsung SDI az Átlátszóra akarta uszítani az Orbán-kormányt, hogy a portál ne írhasson a gödi akkugyár visszaéléseiről
Nem teheti komolytalanná a kormányfőnek készülő Magyart, hogy saját bevallása szerint ilyen könnyen csőbe húzta a titkosszolgálat, és, hogy „kábítószer-kinézetű anyagként” beszél a kokainról? – kérdeztük Ranschburgot. Az elemző szerint ezt egyelőre nehéz felmérni, de ő két valódi kockázatot lát a szexvideó-ügyben:
ha az esetleg ezután megjelenő felvételen valóban kábítószert fogyasztana, vagy ha a szexuális együttlét nem tűnne konszenzuálisnak.
- A kábítószerben tényleges politikai kockázat van – szögezte le az elemző, ugyanakkor emlékeztetett: Magyar Péter már korábban is beszélt manipulált, akár mesterséges intelligenciával módosított videó-anyagok lehetőségéről, és ezt a kommunikációs stratégiát vélhetően mindig be tudja vetni a Fidesz elleni küzdelemben.A Tisza Párt és a szex, avagy máris híres lett a bekamerázott szoba
Frész Ferenc kibervédelmi szakértő a választásokhoz közeledve arra számít, hogy egyre jobb minőségű deepfake-videók, mesterséges intelligenciával készített hangfelvételek, vagy akár fake-pornó is előkerülhet. Rácz András Oroszország szakértő ezzel kapcsolatban a közösségi oldalán arról írt, hogy ha szexvideót vetnek be a kampányban, az végképp orosz minta. A történet szerint 1999 tavaszán Oroszországban, a Jelcin-kormány és családja körüli korrupciós ügyek feltárása közben a főügyész, Jurij Szkuratov vizsgálódni kezdett az elnökhöz közel álló vezetők pénzügyei után. Majd ezek után az állami titkosszolgálatok, a belügyminiszter és a média összehangolt akcióval kompromittálták Szkuratovot, egy szaunában készült szexvideót hozva nyilvánosságra, ami végül pozíciója elvesztéséhez vezetett.
A rejtett kamera felvételén szereplő fotó feltűnően hasonlít azokra a képekre, amelyek egy, a Booking.com-on is hirdetett apartman galériájában szerepelnek. A lakás a földhivatali regiszter szerint 2019 óta egy NER-milliárdos feleségéé, a férj igen közeli kapcsolatban áll a Fidesz gazdasági hátországával, állami támogatásban is részesült. Lapunk megkereste az apartmant üzemeltetőit, illetve a lakástulajdonos családi érdekeltségét a kérdéssel, hogy a felvétel nyilvánosságra kerülése óta tettek-e feljelentést, miután nagyon úgy tűnik, hogy rejtett kamerával szerelték fel az apartman hálószobáját. Ez önmagában is bűncselekmény, ha pedig azt használták is a kamerát, azaz valakit vagy valakiket titokban felvették, majd az így törvénytelenül készült felvételt közzéteszik az újabb, külön-külön bűncselekményeket valósít meg.NER-milliárdos feleségének a tulajdona az a lakás, ahol a Radnai Márk nevét viselő honlap felvétele készülhetett
Ihász Sándor volt főügyész úgy nyilatkozott, hogy az ügyészségnek hivatalból eljárást kellett volna indítania, ha arról értesül, hogy rejtett kamerás felvételt készítettek. A „kegyelmi ügy” kirobbantója, a névtelenségét őrző vidéki ügyvéd, aki Vidéki Prókátor néven ír a Facebookon, úgy fogalmazott, a bekamerázás felveti a tiltott adatszerzés bűntettének alapos gyanúját, mely három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Vogel Evelin: Józan eszű ember nem gondolhatja, hogy én ebben közreműködtem
Magyar Péter exét a 444 érte utol, miután a pártelnök a Radnai Márk nevével indított lejárató célzatú honlapra és az ott közölt, videóból kivágott fotóra reflektált.
A lap előbb telefonon beszélt Vogel Evelinnel, aki ekkor elmondta, nem ismerte a szóban forgó Erzsébet körúti lakást, előtte nem járt ott.
„Nem tudom minden részletét pontosan felidézni, és nem is szeretnék mindenről beszélni. Annyit az én részemről el tudok mondani, hogy nem az én ötletem volt, ott voltam, egyszer voltam ott, és az biztos, hogy nem én tettem oda a kamerát”
- fogalmazott. Azt viszont tagadta, hogy ő hívta volna el Magyar Pétert az említett házibuliba, ez egy ottani ismerősének az ötlete volt. Azt nem tudja, hogy került ki a kamerafelvétel, amikor pedig arról kérdezték, hogyan hallott először a felvétel létezéséről, közölte, hogy mennie kell és letette a telefont, de később küldött még egy írásos választ. Ebben úgy fogalmazott:
„A videóval kapcsolatban annyit mondanék, nagyon elszomorít, hogy Péter ezzel vádol, és hogy idáig jutott a közélet. Nőként talán engem visel meg a legjobban ez az eset, példátlan lenne a magyar közéletben, hogy két embert ilyen szintű megaláztatásnak tegyenek ki. Józan eszű ember nem gondolhatja hogy én ebben közreműködtem, főleg nem, hogy az orosz titkosszolgálattal... Pont annyit tudok erről a videóról, mint Péter vagy a közvélemény. Én kész vagyok közösen is jogi lépéseket tenni, de ehhez az kell, hogy Péter belássa, mindketten áldozatai vagyunk ennek. Én kész vagyok megtenni a szükséges jogi lépéseket, bárki is csinálta ezt” - közölte.