Magyar Péter szerint korábbi barátnőjével volt abban a szobában, melynek képe a Radnai Márk nevével fémjelzett rejtélyes oldalon jelent meg. Szerinte titkosszolgálati akció zajlik ellene. Vogel Evelin nyilatkozatában leszögezte, hogy nem ő tette oda a kamerát, és mindketten áldozatok.

A Tisza Párt elnöke online bejelentkezésében árulta el, hogy mi történt a videófelvételen, amelyet ismeretlenek akarnak nyilvánosságra hozni a Radnai Márk nevére regisztrált honlapon. Magyar elmondta, hogy egy nyári pártbuli után volt barátnőjével, Vogel Evelinnel felmentek egy lakásba, ahol több ismeretlen ember tartózkodott, alkohol, valamint „kábítószer-kinézetű anyag” is volt az asztalon. A pártelnök hangsúlyozta: Radnai Márk nem volt jelen a lakásban, és ő nem fogyasztott drogot. „A hajnali órákban konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettünk Vogel Evelinnel” – mondta a politikus, hozzátéve: aznap éjszaka elcsábult, nem ismerte fel, hogy titkosszolgálati akció zajlik ellene; utólag vált világossá számára, hogy „egy orosz típusú kompromatról” van szó. Magyar Péter közölte: semmilyen jogszabálysértőt nem követett el, és javasolja a teljes videófelvétel vágatlan közzétételét – jelezve, hogy minden eddig végeztetett drogtesztje negatív lett.

- Mióta megnéztem Magyar Péter bejelentését, azon gondolkodom: ez vajon tényleg ennyi? Ha egyszer valóban megjelenik valami a radnaimark.hu-n, és azon annyi látható, hogy Magyar Péter konszenzuális szexuális aktust folytat, az mégis ki a túrót fog érdekelni?

– tette fel a kérdést lapunknak Ranschburg Zoltán, politikai elemző.

Ranschburg Zoltán a Magyar Pétertől megszokott megelőző lépésnek tartja a pártelnök sztoriját. Ugyanakkor – tette hozzá - ha a videón valóban „csak” konszenzuális együttlét látható, az „egy abszolút semmi”, sőt „konkrétan visszájára sülne el” és a Tiszát erősíthetné. - Ha még esetleg hármas jelenetről is lenne szó, az a konzervatív közegben ugyan kényelmetlenebb lehet, viszont még ilyen konszenzuális együttlétében sincs az égvilágon semmi kivetnivaló.” – vélekedett a szakértő. Ranschburg ugyanakkor hangsúlyozta:

Egy miniszterelnök-jelölti eséllyel induló politikus „nem hagyhatja teljesen szó nélkül”, ha intim felvétel közzétételével fenyegetik; akkor is reagálnia kell rá, ha az a jelenet nem akkora szám, mint ahogyan több, mint féléve lebegtetik a kormánypárti médiában.

Az elemző úgy véli, az időzítés összefügghetett a gödi Samsung-gyár ügyével, amelyből „nagyon nagy botrány lehet” a Fidesz számára. A figyelemelterelés Ranschburg szerint jó pár napig „egész sikeresen” működött. „A másodlagos és harmadlagos nyilvánosságot elárasztották a pletykák, miközben semmilyen konkrétum nem jelent meg a Radnai Márk nevére bejegyzett honlapon. Az első benyomásom az volt: mindez kísértetiesen hasonlít a korábbi, Varga Judit visszatérésének lebegtetéséhez, amely „napokon keresztül tematizálta a közéletet; de a figyelemelterelésen kívül az égvilágon semmi kézzel fogható eredménye nem volt!” – mondta az elemző.

Nem teheti komolytalanná a kormányfőnek készülő Magyart, hogy saját bevallása szerint ilyen könnyen csőbe húzta a titkosszolgálat, és, hogy „kábítószer-kinézetű anyagként” beszél a kokainról? – kérdeztük Ranschburgot. Az elemző szerint ezt egyelőre nehéz felmérni, de ő két valódi kockázatot lát a szexvideó-ügyben:

ha az esetleg ezután megjelenő felvételen valóban kábítószert fogyasztana, vagy ha a szexuális együttlét nem tűnne konszenzuálisnak.

- A kábítószerben tényleges politikai kockázat van – szögezte le az elemző, ugyanakkor emlékeztetett: Magyar Péter már korábban is beszélt manipulált, akár mesterséges intelligenciával módosított videó-anyagok lehetőségéről, és ezt a kommunikációs stratégiát vélhetően mindig be tudja vetni a Fidesz elleni küzdelemben.

Frész Ferenc kibervédelmi szakértő a választásokhoz közeledve arra számít, hogy egyre jobb minőségű deepfake-videók, mesterséges intelligenciával készített hangfelvételek, vagy akár fake-pornó is előkerülhet. Rácz András Oroszország szakértő ezzel kapcsolatban a közösségi oldalán arról írt, hogy ha szexvideót vetnek be a kampányban, az végképp orosz minta. A történet szerint 1999 tavaszán Oroszországban, a Jelcin-kormány és családja körüli korrupciós ügyek feltárása közben a főügyész, Jurij Szkuratov vizsgálódni kezdett az elnökhöz közel álló vezetők pénzügyei után. Majd ezek után az állami titkosszolgálatok, a belügyminiszter és a média összehangolt akcióval kompromittálták Szkuratovot, egy szaunában készült szexvideót hozva nyilvánosságra, ami végül pozíciója elvesztéséhez vezetett.

A rejtett kamera felvételén szereplő fotó feltűnően hasonlít azokra a képekre, amelyek egy, a Booking.com-on is hirdetett apartman galériájában szerepelnek. A lakás a földhivatali regiszter szerint 2019 óta egy NER-milliárdos feleségéé, a férj igen közeli kapcsolatban áll a Fidesz gazdasági hátországával, állami támogatásban is részesült. Lapunk megkereste az apartmant üzemeltetőit, illetve a lakástulajdonos családi érdekeltségét a kérdéssel, hogy a felvétel nyilvánosságra kerülése óta tettek-e feljelentést, miután nagyon úgy tűnik, hogy rejtett kamerával szerelték fel az apartman hálószobáját. Ez önmagában is bűncselekmény, ha pedig azt használták is a kamerát, azaz valakit vagy valakiket titokban felvették, majd az így törvénytelenül készült felvételt közzéteszik az újabb, külön-külön bűncselekményeket valósít meg.

Ihász Sándor volt főügyész úgy nyilatkozott, hogy az ügyészségnek hivatalból eljárást kellett volna indítania, ha arról értesül, hogy rejtett kamerás felvételt készítettek. A „kegyelmi ügy” kirobbantója, a névtelenségét őrző vidéki ügyvéd, aki Vidéki Prókátor néven ír a Facebookon, úgy fogalmazott, a bekamerázás felveti a tiltott adatszerzés bűntettének alapos gyanúját, mely három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.