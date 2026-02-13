Robert F. Kennedy Jr. nem fél a kórokozóktól, régen vécéülőkékről szippantotta a kokaint

Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere, Robert F. Kennedy Jr. arról beszélt egy podcastben, hogy évtizedek óta józan életet él, miután korábban alkohol- és drogproblémákkal küzdött – írja a Telex az USA Today nyomán. A műsorban a Trump-adminisztráció oltásellenes politikusa magyarázattal is szolgált álláspontjára a koronavírussal kapcsolatban: „Nem félek a kórokozóktól, régen vécéülőkékről szippantottam a kokaint.”
A miniszter Theo Von This Past Weekend című podcastjében csütörtökön szerepelt, megemlítve, hogy a műsorvezetővel az anonim meetingeken találkoztak először. Ezek a pandémia alatt megszűntek, úgyhogy egyfajta kalózcsoportot hoztak létre, hogy továbbra is rendszeresen összejárjanak.Konteó ellen nincs gyógyszer, Robert F. Kennedy, Jr. alatt káosz uralkodik az amerikai egészségügyi tárcánál
Az egészségügyi miniszter azt is megjegyezte, hogy ha nem foglalkozna folyamatosan, minden nap a függőségével, az gyorsan tönkretenné az életét, és tudta, hogy ha nem jár ezekre a meetingekre, bele fog halni a betegségébe. A politikus korábban is beszélt már drogfüggőségéről, 2025 áprilisában Nashville-ben tartott beszédet, amikor azt mondta: szakpolitikai nézeteit jelentősen befolyásolta az a 14 éven át tartó heroinfüggősége, amiből végül felépült.