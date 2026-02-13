Egyesült Államok;kokain;egészségügyi miniszter;alkoholfogyasztás;drogfogyasztás;oltásellenesség;Robert Kennedy Jr.;

Korábbi felvétel

Robert F. Kennedy Jr. nem fél a kórokozóktól, régen vécéülőkékről szippantotta a kokaint

Az oltásellenes amerikai egészségügyi miniszter korábbi alkohol- és drogfüggőségéről beszélt egy podcastben. 

Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere, Robert F. Kennedy Jr. arról beszélt egy podcastben, hogy évtizedek óta józan életet él, miután korábban alkohol- és drogproblémákkal küzdött – írja a Telex az USA Today nyomán. A műsorban a Trump-adminisztráció oltásellenes politikusa magyarázattal is szolgált álláspontjára a koronavírussal kapcsolatban: „Nem félek a kórokozóktól, régen vécéülőkékről szippantottam a kokaint.”

A miniszter Theo Von This Past Weekend című podcastjében csütörtökön szerepelt, megemlítve, hogy a műsorvezetővel az anonim meetingeken találkoztak először. Ezek a pandémia alatt megszűntek, úgyhogy egyfajta kalózcsoportot hoztak létre, hogy továbbra is rendszeresen összejárjanak.

Az egészségügyi miniszter azt is megjegyezte, hogy ha nem foglalkozna folyamatosan, minden nap a függőségével, az gyorsan tönkretenné az életét, és tudta, hogy ha nem jár ezekre a meetingekre, bele fog halni a betegségébe. A politikus korábban is beszélt már drogfüggőségéről, 2025 áprilisában Nashville-ben tartott beszédet, amikor azt mondta: szakpolitikai nézeteit jelentősen befolyásolta az a 14 éven át tartó heroinfüggősége, amiből végül felépült.

