2026-02-13 11:36:00 CET

Robert F. Kennedy Jr. nem fél a kórokozóktól, régen vécéülőkékről szippantotta a kokaint

Az oltásellenes amerikai egészségügyi miniszter korábbi alkohol- és drogfüggőségéről beszélt egy podcastben.