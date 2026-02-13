Fidesz;Nézőpont Intézet;felmérés;DK;közvélemény-kutatás;Demokratikus Koalíció;pártpreferenciák;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

A kormányközeli Nézőpont szerint stabilan vezet a Fidesz

A friss felmérésük szerint egy most vasárnapi választás legvalószínűbb listás eredménye a Fidesznek 46, a Tiszának 40 százalék szavazatot jelentene, és rajtuk kívül csak a Mi Hazánknak lenne biztos helye a következő országgyűlésben, jóllehet a DK is javított 1 százalékot. 

Befagyott a pártverseny a kampányidőszak elején: a Fidesz előnye kevesebb, mint kilenc héttel a választás előtt is változatlanul jelentős, egy most vasárnapi választás legvalószínűbb listás eredménye szinte megegyezne a januárival. A Fidesz 46, a Tisza 40, a Mi Hazánk 7 százalékot kapna, míg a Demokratikus Koalíció (DK) 4 százalékos eredményével újra kopogtat a parlament ajtaján – állítja a február elején végzett felmérése alapján a kormányközeli Nézőpont Intézet.

A közvélemény-kutató szerint alig kilenc héttel a választások előtt zajló adatfelvétel során, a választáson várhatóan önálló listát állító pártok erősorrendje és támogatása is változatlan. Ha „most vasárnap” lennének a választások, a Fidesz-KDNP listája a szavazatok 46 százalékát szerezné meg, amely változatlanul a 2024-es EP-választásokhoz közeli eredménye lenne a kormánypártoknak. „A Fidesznek ráadásul mintegy 2-3 százezer inaktív szimpatizánsa van még, a kampány végére a kormánypárt az ő mobilizálásukkal még javíthat is az eredményén” – írják.

Hozzátették, a Tisza támogatottsága hónapok óta változatlan: a legnagyobb ellenzéki párt a szavazatok 40 százalékát szerezheti meg, ugyanakkor a Nézőpont szerint a párt szimpatizánsai „már most hiperaktívak”, így lényegében nincs mozgósítható tartalékuk.

Mint írják, a februári kutatás egyértelműen megmutatta azt is, hogy a Mi Hazánknak biztos helye van a következő országgyűlésben is, Toroczkai László pártja a listás szavazatok 7 százalékában reménykedhet. Ugyan más párt bejutását nem lehet biztosra venni, a DK újra 4 százalékot szerezne az e hét eleji felmérés szerint.

„Ez ugyan a bejutáshoz még nem elegendő, de az elmondható, hogy a DK újra esélyt kapott a parlamenti küszöb átlépésére, hiszen Dobrev Klára pártja az előző két hónapban csak 3 százalékot ért el. A hónap vesztese a kampányát amúgy elstartoló Kétfarkú Kutyapárt, melynek támogatása a decemberi 5 százalékról februárra 3 százalékra csökkent” – olvasható a Nézőpont közleményében.

A kormányközeli közvélemény-kutató felmérése éppen aznap érkezett meg, amikor az IDEA Intézet is közzétette a februári eleji pártpreferenciákra vonatkozó mérésének eredményeit, amely kicsit mást hozott ki. Utóbbi szerint ugyanis éppen a Tisza van előnyben, Magyar Péter pártjának a teljes népesség körében 8, a biztos szavazó, pártot választani tudók között pedig 10 százalékponttal több szavazója van, mint a Fidesznek.

Módszertan

A Nézőpont Intézet kutatása 2026. február 9. és 11. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint, a hibahatár plusz-mínusz 3,16 százalék volt. A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív, részvételében biztos választópolgár pártpreferenciáját tartalmazza, azok bevallása vagy segédkérdésekkel való beazonosítása alapján. 

