Tiltakozik a Mazsihisz, amiért idén is neonácik masíroznak a kitörés napjára rendezett emléktúrán

Méltatlan és történelmietlen a kitörés napi „emléktúra” – áll a Magyarországai Zsidó Hitközségek Szövetségének tiltakozó közleményében. A Mazsihisz honlapján felidézték: „A német-magyar csapatok kitörési kísérletének borzalmai az ostromgyűrűbe zárt Budapestről a második világháború hadtörténetének egyik legtragikusabb akciója volt, 1945. február 11-én 24 ezer katona vágott neki a budai hegyvidéknek, közülük minden harmadik eleve sérülten. Ezeket a katonákat parancsnokaik aljas cinikussággal küldték gyakorlatilag a biztos halálba. A német védvonalakat közülük nagyjából 700 ember érhette el. A többiek, a menetelők 97 százaléka nem élte túl.”
„A halálba hajszolt emberek nem hősök, hanem áldozatok voltak, és ezen még az sem változtat, hogy a kitörésben résztvevő magyar különítményesek akár cselekvő résztvevői voltak magyar civilek, köztük sok budapesti zsidó lemészárlásának. Tiltakozunk az ellen, hogy míg Magyarország kormánya rendre deklarálja az antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elvét és gyakorlatát, addig évről-évre emlékezetpolitikára hivatkozva neonácik masíroznak a kitörés napjára rendezett emléktúrán" – hangsúlyozta a szervezet, amely saját meghatározásuk szerint a magyarországi zsidó közösség általános képviselője.
„A megemlékezés ezen formája a legkevésbé azokat képviseli, akikre emlékezni kíván. A kitörésben elpusztított tízezrek nem kértek a halálból. Fontos, hogy a budapesti német és magyar védőrség katonai akciója megtisztulhasson a rárakódott szélsőséges szennytől. Ennek érdekében határozott lépéseket várunk, hogy a végrehajtó hatalom szereplői érvényt szerezzenek saját elveiknek" – szögezte le a Mazsihisz.