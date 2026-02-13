tiltakozás;Mazsihisz;neonácik;halál;kitörés napja;emléktúra;

2026-02-13 16:42:00 CET

Tiltakozik a Mazsihisz, amiért idén is neonácik masíroznak a kitörés napjára rendezett emléktúrán

A szervezet szerint a magyar kormány hiába hirdet zéró toleranciátaz antiszemitizmussal szemben, ha annak nem szerez érvényt. A kitörésben elpusztított tízezrek nem kértek a halálból.