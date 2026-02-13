Feszültség az MSZP kongresszusán - Botka üzent a párt belső vitáiról

Tapintható volt a feszültség az MSZP kongresszusán, ahol a párttagok döntöttek az alapszabály módosításáról, de kritizálták is az elnökség munkáját a rossz népszerűségi mutatók miatt. Botka László úgy üzent párttársainak az MSZP-n belüli ellentétekkel kapcsolatban, hogy tessék szárazon tartani a puskaport és ne egymásra pazarolni. Tóbiás József felszólalásában kiemelte, hogy a Fidesz zsákutcába vezette Magyarországot, és a szocialista párt küldetése Magyarország megmentése. Az MSZP-elnök miután többen kritizálták, azzal fenyegetőzött, hogy bizalmi szavazást kér maga ellen. Valószínűleg azért lépte ezt meg Tóbiás, mert tudta, hogy az elégedetlenkedők sem akarnak "nagy, a pártot teljesen romba döntő balhét". Mindeközben végrehajtást kértek az MSZP-s székházcég ellen, miután kényszerből eladósorba került a terézvárosi pártszékház.