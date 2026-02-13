A döntést a kongresszusa hozza majd meg, és arról is határozniuk kell, hogy a korábban a színeikben nyertesek közül négy egyéni jelölt – Kunhalmi Ágnes, Vajda Zoltán, Hiller István és Szabó Sándor – indulását támogatják.
Az ellenzéki egység nem morzsolja fel a baloldaliságot, viszont a NER retteg tőle: Tóth Bertalan és Karácsony Gergely az MSZP színpadán. A kongresszus elfogadta a párt európai parlamenti választási listáját.
A szombat reggel tíz óta zajló MSZP-kongresszuson a mintegy 400 küldött és tanácskozási joggal rendelkező párttag már szavazott. A délelőtt folyamán elsőként a párt tavalyi zárszámadását fogadták el, ezt követően pedig hivatalosan is miniszterelnök-jelöltté választották Botka Lászlót.
Miután végül elfogadható javaslatok kerültek a kongresszus elé, a küldöttek többsége megszavazta a változtatásokat. Ehhez viszont az elnökségnek engednie kellett. "Értékelem, hogy a vezetés igyekezett megtalálni azt a kompromisszumot, ami mögé a kongresszus felsorakozhatott". Erről Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke beszélt lapunknak kora délután a Villányi úti Konferenciaközpontban, ahol az ellenzéki párt munkakongresszusát tartották. Tóbiás József MSZP-elnököt többen kritizálták, mire a politikus bizalmi szavazást kért maga ellen. A képre kattintva további fotókat láthat a kongresszusról!
Az MSZP elnök-frakcióvezetője szerint Magyarország legnagyobb problémája a Fidesz, amely zsákutcába vezette az országot, a szocialista párt küldetése pedig Magyarország megmentése, ebből a zsákutcából történő kivezetése.
Botka László, az MSZP választmányi elnöke szerint pártjának egy olyan új karaktert kell felépítenie, amely közérthetően tudja bemutatni a kormányzati propaganda hazugságait. A szocialista politikus az MSZP-n belüli ellentétekről is beszélt az MSZP kongresszusán.
Tapintható volt a feszültség az MSZP kongresszusán, ahol a párttagok döntöttek az alapszabály módosításáról, de kritizálták is az elnökség munkáját a rossz népszerűségi mutatók miatt. Botka László úgy üzent párttársainak az MSZP-n belüli ellentétekkel kapcsolatban, hogy tessék szárazon tartani a puskaport és ne egymásra pazarolni. Tóbiás József felszólalásában kiemelte, hogy a Fidesz zsákutcába vezette Magyarországot, és a szocialista párt küldetése Magyarország megmentése. Az MSZP-elnök miután többen kritizálták, azzal fenyegetőzött, hogy bizalmi szavazást kér maga ellen. Valószínűleg azért lépte ezt meg Tóbiás, mert tudta, hogy az elégedetlenkedők sem akarnak "nagy, a pártot teljesen romba döntő balhét". Mindeközben végrehajtást kértek az MSZP-s székházcég ellen, miután kényszerből eladósorba került a terézvárosi pártszékház. A képre kattintva további fotókat láthat a kongresszusról!
Nem hallott és nem tud Gőgös Zoltán arról, hogy az MSZP szombati kongresszusán a pártelnökség tagjainak egy része bejelenti lemondását. A szocialista pártvezetés tagjait azután kérdeztük, hogy az Origo megírta, hogy elnökségi tagok kényszeríthetik ki Tóbiás József pártelnök idő előtti távozását a holnapi kongresszuson.