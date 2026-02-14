MSZP;visszalépés;parlamenti választás;indulás;

2026-02-14 10:11:00 CET

Az MSZP elnöksége azt javasolja a kongresszusnak, hogy a párt ne állítson listát a parlamenti választáson. Négy szocialista politikus azonban – legalábbis jelen állás szerint – elindul független egyéni jelöltként.

Bármi áron meg kell szabadulni ettől a „velejéig romlott” hatalomtól – jelentette ki Komjáthi Imre, a Magyar Szocialista Párt elnöke, aki az MSZP-t Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjának nevezte. Pénteki tájékoztatóján arról számolt be, hogy „támogatóik hangját hallva” az MSZP elnöksége „nehéz és súlyos” döntést hozott: azt javasolja a párt kongresszusának, hogy a szocialisták ne állítsanak országos listát, azaz ne induljanak a parlamenti választáson. Komjáthi Imrének nincs kétsége afelől, hogy a kongresszus ennek megfelelő határozatot fog hozni.

Ha listán nem is, négy választókerületben képviselteti magát az MSZP: a fővárosban Hiller István, Kunhalmi Ágnes és Vajda Zoltán, Szegeden pedig Szabó Sándor egyéni jelöltként indul a választáson. Mivel nem lesz szocialista pártlista, mind a négyen függetlenként szerepelnek majd a szavazólapon.

A pártelnök elmondása szerint a magyar baloldaliak túlnyomó többsége úgy látja, hogy minden egyéni választókerületben kizárólag a legtöbb szavazatot elérni képes jelöltnek kell elindulnia a Fidesszel szemben. Az említett négy szocialista politikus harcedzett, hiteles és már bizonyította, hogy le tudja győzi a Fideszt – méltatta a jelölteket Komjáthi Imre.

„Nem vonulunk le a pályáról” – ígérte. A kampányban az MSZP mozgósítani fog annak érdekében, hogy a 2026-os parlamenti választás után ne alakíthasson kormányt egy esetleges Fidesz-Mi Hazánk koalíció. Az MSZP a reménybeli új kormányon is szeretné számonkérni a szolidaritás, az emberség és az esélyteremtés értékrendjét. „Új kontroll alá kell vonnunk a kapitalizmust, hogy ne mérgezhessék meg dolgozóinkat, ne használhassák ki munkásainkat, ne áldozatai, hanem alakítói legyünk a XXI. század változásainak” – fogalmazott Komjáthi Imre. Kormányváltás esetén – tette hozzá – haladéktalanul új választási rendszer kidolgozását kell megkezdeni.

Az, hogy az MSZP nem állít listát a választáson, az utóbbi időben már több mint valószínűnek látszott. Lapunk ugyanakkor korábban azt az információt kapta, hogy a szocialisták nem négy, hanem öt egyéni jelölttel kalkulálnak. Végül az ötödikként számításba vett Hiszékeny Dezső személyes döntése volt, hogy nem indul – tudtuk meg a pártelnöktől.

Másik kérdésünkre, elképzelhető-e olyan forgatókönyv, hogy a négy szóban forgó jelölt mégis visszalép, Komjáthi Imre közölte: bármilyen forgatókönyv elképzelhető. A szocialisták mindenesetre arra számítanak, hogy a legnagyobb ellenzéki erő, a Tisza Párt „felméri annak felelősségét, hogy a kormányváltás az első”, és támogatja az MSZP-s jelölteket. Az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok közül elsőként a Momentum, a közelmúltban pedig az LMP és a Párbeszéd jelentette be, hogy nem állít listát a választáson.

A pártelnök kitért a gödi akkugyár körüli botrányra is. Felidézte, hogy Gulyás Gergely miniszter arról beszélt, Orbán Viktor kormányfő csak a sajtóból értesült a Gödön történtekről. Ezzel szemben Komjáthi Imre hangsúlyozta: 2021 óta az MSZP és személy szerint ő is a parlamenten keresztül folyamatosan tájékoztatta az Orbán-kormányt a kialakult helyzetről. Tavaly nyáron feljelentést tett a rendőrségen pontosan abban az ügyben, amiről most a közbeszéd szól. A feljelentésre azóta nem érkezett válasz. Szintén tavaly nyáron a pártelnök találkozott Nagy Márton gazdasági miniszter két államtitkárával, Czomba Sándorral és Fónagy Jánossal: a találkozón egyebek között Göd is téma volt. „Ha nem tudott Orbán Viktor a kialakult helyzetről, akkor vagy hazudtak neki, vagy eltitkolták előle, vagy Orbán Viktor hazudik” – fogalmazott Komjáthi Imre.