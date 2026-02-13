Az Egyesült Államok kiadta az engedélyt a venezuelai kőolaj kitermelésére

Venezuela;Egyesült Államok;olajkitermelés;

Venezuelai kőolaj és földgáz kitermelésére adott ki engedélyt az Egyesült Államok kormánya több nagy nemzetközi olajvállalatnak pénteken.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonok Ellenőrzési Irodája (Office of Foreign Assets Control) jelezte, hogy felhatalmazást ad az amerikai Chevronnak, valamint a BP, a Shell, az ENI és a Repsol energiaipari vállalatoknak, hogy üzleti megállapodást kössenek a venezuelai állami olajvállalattal, a PDVSA-val (Petróleos de Venezuela, S.A.) Az amerikai jóváhagyás kiterjed arra, hogy a külföldi nagyvállalatok beruházási szerződéseket kössenek a venezuelai céggel, ami vonatkozhat földgáz és kőolaj kitermelésére, valamint korszerűsítésre és új lelőhelyek feltárására. Az engedély birtokában az öt cég szélesítheti már meglévő tevékenységét, illetve új közös vállalatokat hozhat létre Venezuelában. Az amerikai kormányzati engedély értelmében bármely üzleti megállapodás az Egyesült Államok törvényeivel összhangban köthető meg.

A lépéssel kapcsolatban a Fehér Ház annyit közölt, hogy a Trump adminisztráció rekordsebességgel adta ki az engedélyeket, miután energiacégek részéről hatalmas az érdeklődés a venezuelai energiainfrastruktúrába történő befektetések iránt. A Chevron jelenleg az egyedüli amerikai olajvállalat, amely Venezuelában tevékenykedik, miután Hugo Chávez elnöksége idején a többi ott működő amerikai cég vagyontárgyait a venezuelai kormány államosította.

Donald Trump parancsára az amerikai hadsereg január elején megtámadta Venezuelát és elrabolta az ország diktátorát, Nicolás Madurót, akit az Egyesült Államokban kábítószer-kereskedelem támogatásával és egyéb bűncselekményekkel vádolnak. A volt államfő New Yorkban állhat bíróság elé, a tárgyalást börtönben várja.