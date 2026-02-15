Marco Rubio szerint az USA nem vitatja az Alekszej Navalnij megmérgezéséről szóló európai jelentést

Oroszország;Egyesült Államok;Marco Rubio;Alekszej Navalnij;

2026-02-15 16:44:00 CET

Öt európai ország szerint az orosz ellenzéki vezetőt nyílméregbékák bőréből származó toxinnal ölte meg a Putyin-rezsim. Az amerikai külügyminiszter vasárnap aggasztónak nevezte a jelentést, és jelezte, hogy a Trump-adminisztrációnak nincs oka megkérdőjelezni azt.

Marco Rubio vasárnap „aggasztónak” nevezte azt a jelentést, amelyet öt szövetséges európai ország tett közzé, és amely szerint Alekszej Navalnijt nyílméregbékák bőréből származó toxinnal ölte meg a Putyin-rezsim. Az amerikai külügyminiszter jelezte, a Trump-adminisztrációnak nincs oka megkérdőjelezni a jelentést – írja a Reuters.

„Természetesen tisztában vagyunk a jelentéssel. Ez egy aggasztó jelentés. Tisztában vagyunk Navalnij esetével, nincs okunk megkérdőjelezni” – mondta Rubio újságíróknak szlovákiai látogatása során egy pozsonyi sajtótájékoztatón.

Arra a kérdésre, hogy az USA miért nem csatlakozott a nyilatkozathoz, az amerikai külügyminiszter kitérő választ adott. Azt mondta, hogy ezen országok jutottak erre a következtetésre, ők kezdeményezték a jelentést, de ez nem jelenti azt, hogy nem értenének egyet az eredménnyel. „Nem vitatkozunk ezekkel az országokkal, és nem keveredünk velük vitába emiatt. De ez az ő jelentésük volt, és ők tették közzé” – tette hozzá.

A két évvel ezelőtt elhunyt Alekszej Navalnij holttestéből vett minták vizsgálata meggyőzően igazolta az epibatidin jelenlétét – közölte szombaton az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svédország és Hollandia közös nyilatkozatában. Mint arról beszámoltunk, a vizsgálat alapján az orosz ellenzéki vezetőt a Dél-Amerikában honos nyílméregbékák szervezetében található toxinnal ölhették meg, amely Oroszországban a természetben nem fordul elő.

Az említett öt ország közös nyilatkozata szerint Oroszországnak megvolt az eszköze, az indítéka és a lehetősége a méreg beadására. Az ügyben feljelentést tesznek Oroszország ellen a hágai székhelyű nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél a vegyifegyver-tilalmi egyezmény megsértése miatt.

Alekszej Navalnij, Vlagyimir Putyin elnök legfőbb politikai ellenfele, aki hadjáratot folytatott a hivatali korrupció ellen és hatalmas Kreml-ellenes tüntetéseket szervezett, 2024 februárjában halt meg egy sakvidéki büntetőtelepen. Azt a 19 éves börtönbüntetését töltötte, amelyet saját maga is politikai indíttatásúnak vélt. Özvegye 2025 őszén már jelezte, hogy két független laboratórium is azt állapította meg, hogy férjét röviddel a halála előtt megmérgezték.

Julija Navalnaja szombaton, miután a vizsgálat eredményeit ismertették, azt mondta, hogy az első naptól fogva biztos volt abban, hogy férjét megmérgezték, de most már bizonyíték van rá. – Vlagyimir Putyin vegyi fegyverrel ölte meg Alekszejt – írta az X-en, gyilkosnak nevezve az orosz elnököt, akit felelősségre kell vonni.

A Kreml tagadja, hogy az orosz államnak vagy Vlagyimir Putyin elnöknek bármi köze lett volna halálához. Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) korábbi tájékoztatása szerint a politikus egy séta után hirtelen rosszul lett, eszméletét vesztette és meghalt. Ennek ellentmond, hogy az ellenzéki vezetőt 2020-ban idegméreggel, Novicsokkal mérgezték meg, majd Németországban kezelték, de öt hónappal később visszatért Oroszországba, ahol azonnal letartóztatták és élete utolsó három évére koholt vádakkal börtönbe zárták.