Marco Rubio szerint az USA nem vitatja az Alekszej Navalnij megmérgezéséről szóló európai jelentést

Marco Rubio vasárnap „aggasztónak” nevezte azt a jelentést, amelyet öt szövetséges európai ország tett közzé, és amely szerint Alekszej Navalnijt nyílméregbékák bőréből származó toxinnal ölte meg a Putyin-rezsim. Az amerikai külügyminiszter jelezte, a Trump-adminisztrációnak nincs oka megkérdőjelezni a jelentést – írja a Reuters.
„Természetesen tisztában vagyunk a jelentéssel. Ez egy aggasztó jelentés. Tisztában vagyunk Navalnij esetével, nincs okunk megkérdőjelezni” – mondta Rubio újságíróknak szlovákiai látogatása során egy pozsonyi sajtótájékoztatón.
Arra a kérdésre, hogy az USA miért nem csatlakozott a nyilatkozathoz, az amerikai külügyminiszter kitérő választ adott. Azt mondta, hogy ezen országok jutottak erre a következtetésre, ők kezdeményezték a jelentést, de ez nem jelenti azt, hogy nem értenének egyet az eredménnyel. „Nem vitatkozunk ezekkel az országokkal, és nem keveredünk velük vitába emiatt. De ez az ő jelentésük volt, és ők tették közzé” – tette hozzá.Öt európai ország szerint Alekszej Navalnijt nyílméregbékák bőréből származó toxinnal ölte meg a Putyin-rezsim
A két évvel ezelőtt elhunyt Alekszej Navalnij holttestéből vett minták vizsgálata meggyőzően igazolta az epibatidin jelenlétét – közölte szombaton az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svédország és Hollandia közös nyilatkozatában. Mint arról beszámoltunk, a vizsgálat alapján az orosz ellenzéki vezetőt a Dél-Amerikában honos nyílméregbékák szervezetében található toxinnal ölhették meg, amely Oroszországban a természetben nem fordul elő.
Az említett öt ország közös nyilatkozata szerint Oroszországnak megvolt az eszköze, az indítéka és a lehetősége a méreg beadására. Az ügyben feljelentést tesznek Oroszország ellen a hágai székhelyű nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél a vegyifegyver-tilalmi egyezmény megsértése miatt.
Alekszej Navalnij, Vlagyimir Putyin elnök legfőbb politikai ellenfele, aki hadjáratot folytatott a hivatali korrupció ellen és hatalmas Kreml-ellenes tüntetéseket szervezett, 2024 februárjában halt meg egy sakvidéki büntetőtelepen. Azt a 19 éves börtönbüntetését töltötte, amelyet saját maga is politikai indíttatásúnak vélt. Özvegye 2025 őszén már jelezte, hogy két független laboratórium is azt állapította meg, hogy férjét röviddel a halála előtt megmérgezték.Özvegye szerint megmérgezhették Alekszej Navalnijt a börtönbenFinoman szólva is furcsa dolgok történtek a börtönben azon az éjszakán, amikor Alekszej Navalnij meghalt
Julija Navalnaja szombaton, miután a vizsgálat eredményeit ismertették, azt mondta, hogy az első naptól fogva biztos volt abban, hogy férjét megmérgezték, de most már bizonyíték van rá. – Vlagyimir Putyin vegyi fegyverrel ölte meg Alekszejt – írta az X-en, gyilkosnak nevezve az orosz elnököt, akit felelősségre kell vonni.
A Kreml tagadja, hogy az orosz államnak vagy Vlagyimir Putyin elnöknek bármi köze lett volna halálához. Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) korábbi tájékoztatása szerint a politikus egy séta után hirtelen rosszul lett, eszméletét vesztette és meghalt. Ennek ellentmond, hogy az ellenzéki vezetőt 2020-ban idegméreggel, Novicsokkal mérgezték meg, majd Németországban kezelték, de öt hónappal később visszatért Oroszországba, ahol azonnal letartóztatták és élete utolsó három évére koholt vádakkal börtönbe zárták.Alekszej Navalnij mindvégig hitt egy jobb Oroszországban