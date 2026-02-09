Gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit Egressy Mátyás kifosztásáért

lopás;rendőrség;gyanúsított;eltűnés;

2026-02-09 18:37:00 CET

Az elkövető egy másik ügy miatt már amúgy is szabálysértési őrizetben van.

Lopással gyanúsít a rendőrség egy férfit, aki ellophatta az eltűnt, és valószínűleg elhunyt Egressy Mátyás mobiltelefonját az éjszakai buszon - írja a Magyar Nemzet.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a lapot arról tájékoztatta: „a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatott egy férfit, aki a nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon eltulajdonította a fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A feltételezett elkövető jelenleg egy másik ügyből kifolyólag szabálysértési őrizetben van”.

Egressy Mátyás január 17-én, szombaton hajnalban tűnt el, az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyről indult el, de nem ért haza. Amit tudni lehet róla, hogy felszállt a 907-es buszra, amellyel haza tudott volna érni Kelenföldre, de feltehetően elaludt az éjszakai buszon, ugyanis hajnali 4 óra körül az Örs vezér terén ébresztette a jármű sofőrje. Édesapja tájékoztatása szerint a térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, az Örstől metróval reggel hat óra után pár perccel elment a Kossuth térre, majd reggel fél hétkor felsétált a Lánchídra. Onnantól kezdve nincs jel róla, vagyis feltételezik, hogy a fiú a Dunába zuhanhatott. Erre utal az is, hogy megtalálták a kulcscsomóját a Lánchídnál, illetve hogy a rendőrség birtokába került egy olyan felvétel, amely egy hajón készült, és amely szerint reggel 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába zuhan egy személy.