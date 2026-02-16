Magyar Péter országjárásba kezdett, Miskolcon üzent Jakab Péternek is

Miskolc;Mezőkövesd;országjárás;választási kampány;képviselőjelöltek;Magyar Péter;Tisza Párt;

Mezőkövesden és Miskolcon kezdte meg újabb országjárását a Tisza Párt elnöke. Mezőkövesden felszólalt az énekesnő Csézy, azaz Csézi Erzsébet, míg a miskolci Hősök terén pedig hatalmas tömeg előtt Juhász Roland és Czipa András.

Az álmoskönyvek szerint nem szül jó vért, ha egy képviselőjelöltet, egy hölgyet az ellenfele, kihívója az első pillanatban elkezd gyalázni, fenyegetni – utalt Tállai András jelenlegi fideszes képviselőre Mezőköveden Magyar Péter, bemutatva az énekesnő Csézyt, aki a Tisza Párt jelöltjeként indul, és Tállai őt nevezete árulónak, de mint mondta ő büszke matyó, és őrzi is a hagyományokat, és minden itt élőt képviselni akar, és természetesen senki nem akar háborút. – A Fidesz körülbelül olyan állapotban van most, mint volt egykor az MSZMP, amikor Tállai András belépett oda, a kör bezárult, összenőtt, ami összetartozik – mondta a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter beszélt arról, hogy most hétfőtől kezdődik a legfontosabb országjárása, az az 55 nap, amely nem lesz egyszerű, de amelynek végén, visszavesszük a hazánkat. – A hatalom is érzi, hogy ez a hajó elmenni látszik, és mikor egy hatalom veszélyben érzi magát, akkor bármire képes, ilyenkor még a bármi duplájára is – jegyezte meg az ellenzéki vezető, aki jobbulást kíván a hétvégén balesetet szenvedő Tállai Andrásnak, de feltette a kérdést, hogy tudott-e a bántalmazott állami gondozott gyerekekről, miközben a saját fiát tette a helyi futballklub élére.

Miskolcon hatalmas tömeg fogadta a Tisza Párt elnökét, aki itt is színpadra szólította két jelöltjét, a vendéglátásban dolgozó Juhász Roland turisztikai szakembert és Czipa Andrást, aki jelenleg akkreditált európai parlamenti asszisztensként dolgozik. Ők röviden ismertették terveiket képviselőként. Magyar Péter, aki a volt feleségére a miskolci Varga Juditra célozva, ő maga szereti ezt a várost, amelyet azonban a Fidesz hagyott leépülni. Üzent is a jelenlegi fideszes parlamenti képviselőnek is: – Csöbör Katalin mehet a trafikba, a többiek mehetnek nyugdíjba, itt valódi képviselők lesznek ebben a városban – fogalmazott, de nem hagyta ki, hogy ne említse meg a DK támogatásával induló Jakab Péter egykori Jobbik-elnököt, akit álellenzékinek nevezett.