Magyar Péter országjárásba kezdett, Miskolcon üzent Jakab Péternek is

Az álmoskönyvek szerint nem szül jó vért, ha egy képviselőjelöltet, egy hölgyet az ellenfele, kihívója az első pillanatban elkezd gyalázni, fenyegetni – utalt Tállai András jelenlegi fideszes képviselőre Mezőköveden Magyar Péter, bemutatva az énekesnő Csézyt, aki a Tisza Párt jelöltjeként indul, és Tállai őt nevezete árulónak, de mint mondta ő büszke matyó, és őrzi is a hagyományokat, és minden itt élőt képviselni akar, és természetesen senki nem akar háborút. – A Fidesz körülbelül olyan állapotban van most, mint volt egykor az MSZMP, amikor Tállai András belépett oda, a kör bezárult, összenőtt, ami összetartozik – mondta a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter beszélt arról, hogy most hétfőtől kezdődik a legfontosabb országjárása, az az 55 nap, amely nem lesz egyszerű, de amelynek végén, visszavesszük a hazánkat. – A hatalom is érzi, hogy ez a hajó elmenni látszik, és mikor egy hatalom veszélyben érzi magát, akkor bármire képes, ilyenkor még a bármi duplájára is – jegyezte meg az ellenzéki vezető, aki jobbulást kíván a hétvégén balesetet szenvedő Tállai Andrásnak, de feltette a kérdést, hogy tudott-e a bántalmazott állami gondozott gyerekekről, miközben a saját fiát tette a helyi futballklub élére.Magyar Péter: Azért próbálnak meg lejáratni, mert tudják, hogy mindenünk megvan a győzelemhez
Miskolcon hatalmas tömeg fogadta a Tisza Párt elnökét, aki itt is színpadra szólította két jelöltjét, a vendéglátásban dolgozó Juhász Roland turisztikai szakembert és Czipa Andrást, aki jelenleg akkreditált európai parlamenti asszisztensként dolgozik. Ők röviden ismertették terveiket képviselőként. Magyar Péter, aki a volt feleségére a miskolci Varga Juditra célozva, ő maga szereti ezt a várost, amelyet azonban a Fidesz hagyott leépülni. Üzent is a jelenlegi fideszes parlamenti képviselőnek is: – Csöbör Katalin mehet a trafikba, a többiek mehetnek nyugdíjba, itt valódi képviselők lesznek ebben a városban – fogalmazott, de nem hagyta ki, hogy ne említse meg a DK támogatásával induló Jakab Péter egykori Jobbik-elnököt, akit álellenzékinek nevezett.Jöttek, láttak, győznének