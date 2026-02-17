Öt nap alatt annyi területet szerzett vissza Ukrajna, amennyit az oroszok egy hónap alatt tudtak csak elfoglalni

Ukrajna;Elon Musk;Starlink;orosz-ukrán háború;

2026-02-17 19:37:00 CET

Miután Elon Musk lekapcsolta a Starlinket az oroszok számára.

Ukrajna múlt hét szerda és vasárnap között 201 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza Oroszországtól, köszönhetően annak, hogy az Elon Musk tulajdonolta SpaceX letiltotta az oroszokat a Starlinkről - számolt be a The Guardian az AFP hírügynökség nyomán.

Az amerikai Hadtudományi Intézet (ISW) adatain alapuló elemzés szerint a visszafoglalt terület mértéke csaknem megegyezik azzal, amennyit az oroszok a teljes decemberi hónap alatt előrenyomultak, egyben ez a legnagyobb terület, amit a kijevi erők ilyen rövid idő alatt visszafoglaltak a 2023 júniusi ellentámadás óta.

A visszafoglalt területek főként Zaporizzsja városától keletre helyezkednek el, ahol az orosz csapatok nagyjából 2025 közepe óta hajtottak végre jelentős előrenyomulást. Az ISW szerint az ukrán műveletek valószínűleg azt használják ki, hogy blokkolták az oroszok számára a Starlinket, ami kommunikációs és parancsnoksági problémákat okoz a csatatéren.

Előzőleg ugyanis az oroszok is használták az Elon Musk-féle SpaceX internetes hálózatát, Kijev szerint főleg arra, hogy a drónjaik meg tudják kerülni az ukrán elektronikus zavarórendszereket, ezáltal pontosan találják el a kijelölt célpontokat. A tech-milliárdos intézkedései nyomán február 5-én következett be a szakadás a szolgáltatásban az oroszok számára.