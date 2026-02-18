Kapitány István közölte, nulla százalék az esélye annak, hogy miniszterelnök legyen

beruházások;orosz gáz;Magyar Péter;Tisza Párt;Kapitány István;

2026-02-18 10:45:00 CET

Nem is foglalkozom ilyesmivel – szögezte le a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője. Beszélt arról is, szerinte nemcsak gazdaságilag kell rendbe tenni az országot, hanem morálisan is.

Nulla százalékot, nem is foglalkozom ilyesmivel – így reagált Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a 24.hu-nak adott interjújában arra, hány százalékot ad, hogy ő lesz az ország következő miniszterelnöke. A portál ugyanis felidézte, amint kiderült, hogy szerepet vállal az ellenzéki pártnál, rögtön megjelent a neve egyszázalékos valószínűséggel a miniszterelnökségre, majd a Magyar Péterről készült videó hírére az esélye 6 százalékra nőtt egy időre a Polymarket nevű fogadási oldalon.

Kapitány István hozzátette, ő gazdasági szakember, eltöltött ebben egy életet. – Abban szeretnék segíteni, hogy a hazánk egy modern európai ország legyen, nőjön a gazdasága, kerüljünk közelebb először a visegrádi barátainkhoz, majd zárkózzunk föl Európához. Ez az én vállalásom, és Péter a csapatkapitány – jelentette ki.

Ezt követően hangsúlyozta, szakértőként csatlakozott, nem pozíciókért, hanem azért, hogy segítsen. Az, hogy milyen szerepkörben, a kormányalakításkor dől el – mondta, hozzátéve, Magyar Péter nem ígért semmilyen pozíciót, „nem is éreztem úgy, hogy valami hiányzik az életemből”.

Külföldön dolgozó magyarként nem esett jól látni, hogy Magyarország teljesítménye a leggyengébb az Európai Unióban a legtöbb mérhető mutatóban, és a kormány már jó ideje nem azon dolgozik, hogy megváltoztassa ezeket a számokat, hanem kifogásokat keres

– hangsúlyozta. Majd megjegyezte, nem tartja szerencsésnek, ha egy gazdasági vezetés állandóan a külső tényezőkről beszél, és nem arról, mit teszünk azért, hogy javítsunk a helyzetünkön. – Miután megnyertük a választást, azt szeretném, ha olyan kultúra alakulna ki a gazdasági vezetésben, hogy világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat – szögezte le.

A legújabb, szexvideós ügyről Kapitány István azt mondta, ez megerősítette abban, hogy a legjobb helyen van, és nemcsak gazdaságilag kell rendbe tenni az országot, hanem morálisan is.

– Ezzel a módszerrel a hatalom átlépett egy olyan határt, amit nem lett volna szabad. Ráadásul kontraproduktív is, mert nem eltántorítja azokat, akik változást akarnak, hanem megerősíti bennük a hitet, hogy úgy en bloc nem jó irányba halad az ország

– állapította meg.

Kapitány István az interjúban arról is beszélt,

2010 után történelmi lehetőség nyílt a gazdasági konjunktúrának és a hatalmas léptékű uniós támogatásoknak köszönhetően arra, hogy Magyarország tényleg felzárkózzon, és ne csak Kelet-Közép-Európa vezető országa legyen, hanem a nyugat-európai országokhoz is közelebb kerüljön. Ezt a lehetőséget a mostani kormány elszalasztotta, mert nem azt tűzték ki célul, hogy Magyarország sikeres legyen, hanem magukat és a családjaikat akarták gyarapítani.

nagy probléma a mostani kormánnyal, hogy a hozzá hű vállalkozókat, üzleti szereplőket részesíti előnyben a rájuk szabott tendereken, és nincs verseny. Márpedig, ha nincs verseny, akkor nem a teljesítményt jutalmazzák: nem azok kapják meg a lehetőséget arra, hogy növekedni tudjanak, akik valamilyen sikeres terméket vagy szolgáltatást fejlesztettek, például a GDP-arányosan 2,9 százalékos gazdaságfejlesztési alapból.

gazdasági szakemberként azt vallja, a legjobb befektetés, ha az egészségügyre és az oktatásra költünk.

a kormány beruházáspolitikáját elhibázottnak tartja, és azt mondja: a Tisza-kormány olyan új ipari beruházásokat nem hajt végre, ahol az egyedüli „hozzáadott érték” az, hogy az állam olcsón adja a területet, biztosítja az infrastruktúrát, és óriási támogatásokat is mellékel.

a környezeti engedélyeket éppúgy felülvizsgálnák, mint a több évtizedre kiosztott koncessziós szerződéseket.