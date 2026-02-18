Kapitány István közölte, nulla százalék az esélye annak, hogy miniszterelnök legyen

Nulla százalékot, nem is foglalkozom ilyesmivel – így reagált Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a 24.hu-nak adott interjújában arra, hány százalékot ad, hogy ő lesz az ország következő miniszterelnöke. A portál ugyanis felidézte, amint kiderült, hogy szerepet vállal az ellenzéki pártnál, rögtön megjelent a neve egyszázalékos valószínűséggel a miniszterelnökségre, majd a Magyar Péterről készült videó hírére az esélye 6 százalékra nőtt egy időre a Polymarket nevű fogadási oldalon.
Kapitány István hozzátette, ő gazdasági szakember, eltöltött ebben egy életet. – Abban szeretnék segíteni, hogy a hazánk egy modern európai ország legyen, nőjön a gazdasága, kerüljünk közelebb először a visegrádi barátainkhoz, majd zárkózzunk föl Európához. Ez az én vállalásom, és Péter a csapatkapitány – jelentette ki.Ötszörösére ugrott a Polymarketen annak az esélye, hogy Kapitány István lesz a következő miniszterelnök
Ezt követően hangsúlyozta, szakértőként csatlakozott, nem pozíciókért, hanem azért, hogy segítsen. Az, hogy milyen szerepkörben, a kormányalakításkor dől el – mondta, hozzátéve, Magyar Péter nem ígért semmilyen pozíciót, „nem is éreztem úgy, hogy valami hiányzik az életemből”.
Külföldön dolgozó magyarként nem esett jól látni, hogy Magyarország teljesítménye a leggyengébb az Európai Unióban a legtöbb mérhető mutatóban, és a kormány már jó ideje nem azon dolgozik, hogy megváltoztassa ezeket a számokat, hanem kifogásokat keres
– hangsúlyozta. Majd megjegyezte, nem tartja szerencsésnek, ha egy gazdasági vezetés állandóan a külső tényezőkről beszél, és nem arról, mit teszünk azért, hogy javítsunk a helyzetünkön. – Miután megnyertük a választást, azt szeretném, ha olyan kultúra alakulna ki a gazdasági vezetésben, hogy világosan elmondjuk, mik a céljaink, és el is érjük azokat – szögezte le.Magyar Péter: Kapitány István pályára küldése sokkolta a Fideszt, pedig az igazolási szezon le se zárult
A legújabb, szexvideós ügyről Kapitány István azt mondta, ez megerősítette abban, hogy a legjobb helyen van, és nemcsak gazdaságilag kell rendbe tenni az országot, hanem morálisan is.
– Ezzel a módszerrel a hatalom átlépett egy olyan határt, amit nem lett volna szabad. Ráadásul kontraproduktív is, mert nem eltántorítja azokat, akik változást akarnak, hanem megerősíti bennük a hitet, hogy úgy en bloc nem jó irányba halad az ország
– állapította meg.
Kapitány István az interjúban arról is beszélt,
2010 után történelmi lehetőség nyílt a gazdasági konjunktúrának és a hatalmas léptékű uniós támogatásoknak köszönhetően arra, hogy Magyarország tényleg felzárkózzon, és ne csak Kelet-Közép-Európa vezető országa legyen, hanem a nyugat-európai országokhoz is közelebb kerüljön. Ezt a lehetőséget a mostani kormány elszalasztotta, mert nem azt tűzték ki célul, hogy Magyarország sikeres legyen, hanem magukat és a családjaikat akarták gyarapítani.
nagy probléma a mostani kormánnyal, hogy a hozzá hű vállalkozókat, üzleti szereplőket részesíti előnyben a rájuk szabott tendereken, és nincs verseny. Márpedig, ha nincs verseny, akkor nem a teljesítményt jutalmazzák: nem azok kapják meg a lehetőséget arra, hogy növekedni tudjanak, akik valamilyen sikeres terméket vagy szolgáltatást fejlesztettek, például a GDP-arányosan 2,9 százalékos gazdaságfejlesztési alapból.
gazdasági szakemberként azt vallja, a legjobb befektetés, ha az egészségügyre és az oktatásra költünk.
a kormány beruházáspolitikáját elhibázottnak tartja, és azt mondja: a Tisza-kormány olyan új ipari beruházásokat nem hajt végre, ahol az egyedüli „hozzáadott érték” az, hogy az állam olcsón adja a területet, biztosítja az infrastruktúrát, és óriási támogatásokat is mellékel.
a környezeti engedélyeket éppúgy felülvizsgálnák, mint a több évtizedre kiosztott koncessziós szerződéseket.
a Tiszában úgy számolnak, hogy 2027 végéig befejeződik az ukrajnai háború, így az orosz fosszilis energiahordozók importjának uniós tilalma nem kell, hogy életbe lépjen, és nem is mondanának le teljesen az orosz gázról.