A melegek, a bevándorlók és a háború mellett a rezsi is benne van a Fidesz négyszentségében. Választást lehet nyerni a csökkentésével. Pedig a szigeteléssel mindenki jobban járna, és az orosz „öldökzsinórról” is leválhatnánk. Már a ’70-es évek végétől, de különösen a ’80-as években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nem egészséges egyetlen forrásra támaszkodni, mert műszaki hiba, politikai konfliktus vagy extrém hideg is megakaszthatja az ellátást. Holoda Attila energetikai szakértővel tettünk napjainkig ívelő földgáztörténeti és -használati kitekintést.
Budapesthez hasonlóan a csongrádi nagyközség sem fizette be időre az első részletet.
Szerencsére sikerült megfékezni a lángokat.
Egyre több agglomerációs településen elégelik meg az elvárosiasodást.
A községet az elmúlt években is irányító Molnár Áront (független) választották Algyő polgármesterévé vasárnap - hozta nyilvánosságra a település honlapján a helyi választási iroda.
Szemét gyulladt meg a Csongrád megyei Felgyő külterületén a regionális hulladékkezelő központban vasárnap - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Estére végeztek az oltással.
Feloszlatta magát szerdai rendkívüli ülésén az algyői képviselő-testület, ezért időközi képviselő- és polgármester-választást kell kiírni a Csongrád megyei nagyközségben - tájékoztatott az önkormányzat sajtóreferense.
A 2,7 milliárd forintból gazdálkodó Algyő polgármestere 100 ezresnél nagyobb számlát nem írhat alá önállóan, így határozott a Fidesz vezette többség a képviselő-testületben – írja a Délmagyarország. Ezentúl csak a pénzügyi bizottság jóváhagyásával fizethet ki az algyői önkormányzat 100 ezer forintnál nagyobb összeget. Eddig 1 millióig aláírhatta a számlákat Molnár Áron polgármester. Az új szabály bevezetését a Fidesz kérte, és a párt vezette többség meg is szavazta, 5:4 arányban.
A beruházó már letett arról, hogy vegyi üzemet építsen Algyőn, a helyeik jelentős része mégis úgy érezte, van tétje a gyár miatt kiírt népszavazásnak. Bár a befektető elállt szándékától, Lázár János miniszter a népszavazás visszavonására szólított fel, a helyi Fidesz pedig távolmaradásra kérte a lakosságot, vasárnap délután fél hatig a 4409 szavazásra jogosult 18 százaléka, 782 algyői adták le voksát a látszólag felesleges referendumon.
Megrendezik a vegyi üzem tervezett építéséről vasárnapra meghirdetett helyi népszavazást Algyőn - közölte Kovács László, az önkormányzat sajtóreferense.
Fölülírná Lázár János a Nemzeti Választási Iroda elnökének törvényességi állásfoglalását az algyői népszavazás ügyében. Szerda este Lázár János egy lakossági fórumon arra hívta fel a képviselő-testületet, hogy vonja vissza a görög vegyi üzem támogatásáról február 26-ára már kiírt népszavazást.
Rendkívüli testületi ülésen döntöttek az algyői képviselők csütörtökön arról, hogy nem tartanák meg a vasárnapi helyi népszavazást egy vegyi üzem tervezett építéséről. A jegyző törvényességi kifogással élt, álláspontja szerint csak a bíróság dönthetne a népszavazás visszavonásáról - közölte az önkormányzat sajtóreferense.
Rendkívüli testületi ülésen döntöttek az algyői képviselők csütörtökön arról, hogy nem tartják meg a vasárnapi helyi népszavazást egy vegyi üzem tervezett építéséről. A népszavazás kiírásáról szóló határozatot visszavonó előterjesztést öt képviselő támogatta, hárman tartózkodtak.
Visszalépett szándékától a görög beruházó, s a helyiek széthúzására hivatkozva már nem akar Algyőn vegyi gyárat építeni. Ezzel gyakorlatilag okafogyottá vált a február 26-ára, az üzem létesítéséről kiírt helyi népszavazás, ám ezt mégis muszáj megtartani. Az "okafogyottságot" ugyanis csak bíróság mondhatja ki, erre a procedúrára azonban már nincs elég idő.
Vonatpótló buszok járnak Algyő és Hódmezővásárhely között baleset miatt - közölte a Mávinform sajtóügyeletese szerdán.
Halálos motorbaleset történt Csongrád megyében, Algyőnél a 47-es úton hétfő hajnalban - közölte a rendőrség a honlapján.