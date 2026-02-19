Szobrot állítanak Fenyő Miklósnak a XIII. kerületben

Tóth József;szobor;Fenyő Miklós;XIII. kerület;

Emellett vizsgálják a jogi hátterét annak, hogyan lehet sétányt elnevezni róla a Szent István park Hollán Ernő utca és Pozsonyi út közötti részén.

Jövő tavasszal, születésének 80. évfordulóján egészalakos szobrot emel a XIII. kerület Fenyő Miklósnak – mondta Tóth József polgármester a TV13-nak. Hozzátette, az emlékezeti eseményeket Fenyő Miklós családjával egyeztették, és minden lépés közös egyetértésen alapul.

A polgármester arról is beszélt, hogy az önkormányzat még idén, a Zene Világnapján emléktáblát állít Fenyő Miklós egykori lakóhelyén, emellett bízik benne, hogy a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja javaslatát a posztumusz Budapest díszpolgára cím odaítéléséről. Mindemellett már vizsgálják annak jogi hátterét, hogyan lehet sétányt elnevezni Fenyő Miklósról a Szent István park Hollán Ernő utca és Pozsonyi út közötti részén.

A kerület további emlékezeti kezdeményezései között szerepel egy olyan pad a Szent István parkban, amely nem csupán névtáblát kapna, hanem valamilyen muzikális közvetítő funkcióval is rendelkezne.

Tóth József nemrég a képviselő-testületi megemlékezésen úgy fogalmazott, Fenyő Miklós „Angyalföld nagykövete” volt. A TV13 adásában hozzátette, Fenyő Miklós egyesítette Újlipótvárost és Angyalföldet, hiszen Újlipótvárosban élt, de dalaiban Angyalföld is hangsúlyosan jelen volt.

A polgármester múlt heti Facebook-posztjában kiemelte, a 2026. január 31-én elhunyt Fenyő Miklós ezer szállal kötődött a XIII. kerülethez. 1947-ben a XIII. kerületben született, a Kárpát utcai óvodába járt, majd a Pannónia utcai általános iskolában tanult. Első együttese a Sztár zenekar volt, majd 1964-ben a Szent István park környéki barátaival megalapították a Syconor nevű együttest. Gyakran léptek fel a Balzac utca és a Váci út sarkán álló Bosch Klubban. Dalszövegeiben visszaköszön gyermekkorának környéke, a Szent István park, az Angyalföldi Pálmafák és Az Angyalok földjén című számaiban a kerület hangulatát idézi meg. 2004-ben lett a XIII. kerület díszpolgára, az Önkormányzat saját halottjának tekinti.