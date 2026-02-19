Gödi akkugyár: a kormányhivatal előtt tiltakoztak DK-s politikusok és aktivisták

tiltakozás;DK;Samsung gyár;kormányhivatal;dokumentáció;

2026-02-19 14:53:00 CET

A párt betekintést akar a dokumentációba, amely tartalmazza, pontosan milyen vizsgálatok után kaphatta vissza a Samsung SDI gödi akkumulátorgyára a környezethasználati engedélyét.

Rónai Sándori parlamenti képviselő és Gyekiczki Márton, az ellenzéki párt legfiatalabb önkormányzati képviselője a Demokratikus Koalíció aktivistáival tiltakozott a gödi akkumulátorgyárának környezetszennyezése ellen a Pest Vármegyei Kormányhivatal előtt, majd a DK országgyűlési képviselője egy petíciót vitt Tarnai Richárd korábbi fideszes országgyűlési képviselőnek, a kormányhivatal jelenlegi vezetőjének.

Tarnai Richárd szerint a gödi Samsung-gyár működése nem károsította a környezetet, ezért jóváhagyta a Kúria döntését, hogy a gyár visszakaphatja a környezethasználati engedélyét.

Ez elfogadhatatlan, különösen azok után, hogy kiderül, az Orbán-kormány tudtával és hozzájárulásával mérgezhették tovább a gödieket és a Göd környékén élőket. Régóta tudják, hogy több mint 88 tonna magzatkárosító anyag került a levegőbe, ami nemcsak a gödieket, nemcsak a dunakeszieket, de a környéken élő legalább százezer embert veszélyeztethette, nem beszélve azokról, akik a gyár területén belül kénytelenek dolgozni, akik szervezetébe rákkeltő anyagok, nehézfémek kerülhettek" – hívta fel a figyelmet Rónai Sándor, hozzátéve: azért jöttek a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, hogy Tarnai Richárdot személyesen kérjék a dokumentációk bemutatására, amelyek tartalmazzák, hogy pontosan milyen vizsgálatok után kaphatta vissza a Samsung-gyár a környezethasználati működését.

A demonstráción Gyekiczki Márton, Pest megye 1. választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje elmondta: ma Magyarországon egy fiatalnak esélye sincs önerőből saját ingatlanhoz jutnia, de ha mégis, a kormány bármelyik pillanatban külföldi érdekeket szolgálva egy veszélyes anyagokkal foglalkozó gyárat építhet a szomszédba. Ez elfogadhatatlan. Itt az ideje, hogy Magyarországot végre olyan párt képviselje és vezesse, amely nem a külföldi érdekeket szolgálja és amely nem fog rákkeltő anyagokat hozni a szomszédba.