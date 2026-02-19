Orbán Viktor: A mi részvételünk a Béketanácsban nem csupán elvieken alapul

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;Béketanács;

2026-02-19 18:08:00 CET

A saját biztonsági érdekeinkből is fakad – jelentette ki a miniszterelnök Washingtonban.

Magyarország az egyetlen ország, mely az Európai Unió részéről a legmagasabb szinten képviselteti magát itt, a Béketanácsban. Egy olyan országot képviselek, mely egy brutális háború szomszédságában él, már négy éve – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban, a Béketanács alakuló ülésén. Majd megismételte, ez a háború nem tört volna ki, ha Donald Trump elnök lett volna akkoriban hivatalban.

A kormányfő leszögezte, Trump visszatért a hivatalba, és „ez nagy esélyt ad arra, hogy a békeerőfeszítéseket megkettőzzük, nem csak Gázában, hanem Ukrajnában is”. – Mi Európában egyértelműen tisztában vagyunk azzal, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet – különösen Gázában – jelentős hatást gyakorol Európa biztonságára is. Épp ezért a mi részvételünk a Béketanácsban nem csupán elvieken alapul, hanem a saját biztonsági érdekeinkből is fakad – fogalmazott.

Orbán Viktor kiemelte, komoly beszélgetések folynak Európában a Béketanácsról és a jövőbeli szerepéről. Értjük azt – hangsúlyozta –, hogy az utóbbi évtizedek során a nemzetközi szervezetek nem tudták betölteni a szerepüket annak tekintetében, hogy a békét és stabilitást megőrizzék világszerte. Épp ezért új kezdeményezések kellenek annak érdekében, hogy előremozdítsuk a békét.

– Biztosak vagyunk abban, hogy Trump elnök úr kezdeményezése a Béketanács megalakítására egy ilyen lépés a jó irányba, büszkék vagyunk, hogy a alapító tagok között vagyunk, és hogy ilyen kiváló társaság részei lehetünk – üzente a miniszterelnök.

Donald Trump amerikai elnök csütörtöki beszédében többek közt kijelentette, a Béketanács az egyik legfontosabb és legnagyobb következményekkel járó tanács, amit eddig létre hoztak, és komolyan dolgoztak ezen a jelen lévő vezetőkkel. – Amit csinálunk, az a béketeremtés, könnyű ezt kimondani, de nehéz megvalósítani – hangsúlyozta, kiemelve, hogy már 8 háborúnak vetett véget, remélhetőleg pedig a kilencedik is eljön, amiről azt gondolta, könnyebb lesz. Orbán Viktorról elmondta, teljes támogatását élvezi Magyarországon. – Azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez, elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében – hangsúlyozta.

Mint megírtuk, Donald Trump testülete eredetileg a gázai tűzszünet felügyeletére jött létre, de potenciálisan kihívást jelenthet az ENSZ szerepére a globális békefenntartásban. A kezdeményezés ugyanis messze túlmutat a gázai konfliktuson, és olyan strukturális szabályokat tartalmaz, amelyek precedens nélküli hatalmat koncentrálnak Trump kezében – még hivatali idejének lejárta után is. Az erről szóló cikkünk ezen a linken található.