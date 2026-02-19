A rendőrök hétfőn érték tetten a doktornőt, munkatársát és egy vesztegető anyát, akiket őrizetbe vettek.
Egy döntéssel egyszerre csaknem húsz panaszt utasított el az Alkotmánybíróság, kiemelve, a szabálynak a munkavállalókra nézve nincs közvetlen hatása.
Február elsejétől Ausztriában kötelezővé tették a 18 éven felüliek számára a koronavírus elleni oltást. Azokra, akik megtagadják felvételét, 600-tól 3600 euróig terjedő, forintban kifejezve akár 1,2 milliós bírságot is kivethetnek. A kormány szerint így nem lesz szükség lezárásokra, szigorú korlátozó intézkedésekre. Az oltásellenes mozgalmakat azonban nem tudták meggyőzni. Folytatódnak a tüntetések, a radikális jobboldali Szabadságpárt pedig jelezte, bíróságon támadja meg a jogszabályt. Mit tanulhat ebből Magyarország? Meddig tűri, engedi a racionális többség, hogy egy dühös, konteóhívő kisebbség veszélyeztesse a járvány elleni védekezést? Nálunk kötelezővé lehetne-e tenni az oltást anélkül, hogy kitörne a káosz?
A jogszabályt még a felsőháznak (Länderkammer) is jóvá kell hagynia, de ez már csak formalitásnak számít.
Tapasztalatuk és véleményük túl mutat az intézmény falain.
Március közepéig még nem büntetik az oltást fel nem vett személyeket. A tervezett büntetési keret egyébként 600-tól 3600 euróig (186 ezer forinttól 1,1 millió forintig) terjed.
A rendes szabadsággal és a túlórával „trükközés” megmentheti többezer rendvédelmis pluszpénzét, de abban is bíznak, hogy akár már februárban visszaszorul a járvány, s így az oltási kényszer okafogyottá válik.
Aki dolgozik, már február 15-től csakis oltással mehet be a munkahelyére, aki nem, annak több mint öt hónapos határidőt szabtak.
Felmentést egyedül ő adhat. Ám az egyelőre nem világos, mi a helyzet akkor, ha késik az elbírálás.
Ugyanakkor az elfogadást illetően is meglehetősen árnyalt a kép.
A Magyar Orvosi Kamara hangsúlyozza: sokan már kimerültek, így nem kívánatos, hogy újabb kötelezettségek terheljék a döntően nyugdíjaskorú háziorvosokat.
Az oltatlan pedagógusokat karácsonykor is fenyegető hangvételű levélben emlékeztették: ha elutasítják a védelmet, januártól fizetetlen kényszerszabadság vár rájuk.
Az óraadók és a mesterpedagógusok heti óraszáma pedig 20 órára emelhető.
Az erről szóló levelet hétfőn kapják meg az érintettek.
Mintegy 50 százalékuk úgy érzi, gyermekeik lemaradtak a tananyaggal az online oktatás ideje alatt.
A szervezet európai részlegének vezetője szerint az 5 és 14 év közötti gyerekek vannak jelenleg leginkább kitéve a fertőzés veszélyének.
Csaknem 300 alkotmányjogi panaszt nyújtottak be a kormányrendelet megsemmisítésére, de azokat a testület mind elutasította.
Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor ezt az opciót meghagyná nemzeti hatáskörben.
Párthovatartozástól függetlenül nagy az elutasítottsága a kötelező oltás bevezetésének. Közben megnőtt a vírustagadók száma, népszerűbbé váltak az összeesküvés-elméletek.
A munkatársaknak 2022. január 31-ig kell igazolniuk, hogy felvették az oltást, vagy más módon védettséget szereztek.
Többen is úgy értelmezték, hogy az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója által jegyzett levél rájuk is vonatkozik.
A Fidesz szócsöveként funkcionáló Mediaworks-csoportban is védetté kell tennie magukat a munkavállalóknak.
A home office sem menekülőút, kényszerszabadságra küldik azokat, akik nem teszik magukat védetté.