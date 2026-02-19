Szabadon engedték András volt yorki herceget, de folytatódik a vizsgálat

Szabadon engedték csütörtök este András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét, akit közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával reggel őrizetbe vett a rendőrség.
Az őrizetbe vétel közvetlen okát a rendőrség nem részletezte, de a közleményből egyértelműen kitűnik, hogy az egykori herceget az Epstein-botránnyal összefüggésben hallgatták ki.
Andrást 11 órán át tartották fogva jelenlegi lakhelye, a kelet-angliai Norfolk megye egyik rendőrkapitányságán, ahonnan csütörtök este sofőr vezette autóval távozott.
András őrizetbe vételét csütörtök délelőtt jelentette be a Temze-völgyi Rendőrség (Thames Valley Police), amelynek hatásköre a volt herceg egykori lakhelye, a windsori királyi rezidencia közelében lévő Royal Lodge Londontól nyugatra lévő körzetére terjed ki.
Andrást ugyanakkor a brit királyi család kelet-angliai rezidenciáján, Sandringhamben vették őrizetbe.
Szabadlábra helyezéséről is a Temze-völgyi rendőrség számolt be hivatalos csütörtök esti tájékoztatásában, hangsúlyozva, hogy az ügyben folytatódik a vizsgálat.
A közlemény szerint a volt herceg Norfolk megyei lakhelyén - vagyis Sandringhamben - tartott házkutatás befejeződött, de az ezzel párhuzamosan kezdett Berkshire megyei házkutatás csütörtök este még tartott.
András Windsor környéki előző rezidenciája Berkshire megyében van, vagyis a rendőrség valószínűleg ezen az egykori lakhelyen tartotta a másik házkutatást.
A volt herceg szabadon engedése után a Temze-völgyi Rendőrség közölte,
hogy egyelőre nem szolgál további információval az ügyről, és sajtóértekezletet sem tart a csütörtökön hivatalosan megkezdődött vizsgálatról.
A brit monarchia újkori történetében példátlan fejlemény közvetlen előzményeként Andrásról - III. Károly király testvéréről, akinek éppen csütörtökön volt a 66. születésnapja - kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatal nők, köztük gyermekkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt.
Epstein legutóbbi őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában meghalt.
Az Epstein-ügyről az utóbbi napokban Amerikában nyilvánosságra hozott legújabb aktákból azonban kiderült, hogy András - aki 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot - számos elektronikus levélben bizalmas brit hivatalos pénzügyi-gazdasági információkat szolgáltatott ki Epsteinnek.
Az új Epstein-akták között szerepel olyan üzenetváltás is, amelyben András tájékoztatta a volt amerikai pénzembert az afganisztáni arany- és urániumbányászatban kínálkozó "jelentős kereskedelmi értékű" befektetési lehetőségekről, emellett megosztotta Epsteinnel a brit kormány kereskedelmi képviselőjeként Szingapúrban, Hongkongban és Vietnámban folytatott tárgyalásairól készült hivatalos belső leiratokat is.
Az udvar III. Károly király kezdeményezésére nemrégiben példátlan módon megvonta Andrástól - a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekétől - a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, köztük a yorki hercegi címet is, így a volt herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.
III. Károly király, András bátyja a Buckingham-palota által csütörtökön ismertetett személyes nyilatkozatában mélységes aggodalmának adott hangot az öccséről és a volt herceggel szemben felmerült gyanúról szóló hírek hallatán.
Károly úgy fogalmazott üzenetében, hogy most "teljes körű, igazságos és helyénvaló folyamat veszi kezdetét, amelynek keretében ezt ügyet kellő módon a megfelelő hatóságok kivizsgálják".
A király maradéktalan támogatásáról és együttműködési készségéről biztosította a vizsgálatot végző hatóságokat.
Egyértelműen szeretném kinyilvánítani, hogy a jogszabályoknak megfelelő eljárást végig kell vinni, és amíg ez a folyamat tart, nem lenne helyes, ha további kommentárokat fűznék az ügyhöz
- fogalmazott csütörtöki üzenetében a 77 esztendős brit uralkodó.