Az amerikai elnök azt követően döntött így, hogy elődje, Barack Obama egy podcastinterjúban azt állította, léteznek földönkívüliek.
„Az egyedüli választás, hogy kirepülünk a Földről és kitágítjuk az emberiség új életterét az űrben” – mondja Cixin Liu kínai sci-fi író, akit az idehaza is nagyon népszerű Háromtest-regénytrilógiája kapcsán kérdeztünk az emberiség egységesülésének lehetőségéről, a társadalmak megfigyeléséről, a technológia jelenlegi és jövőbeli hasznáról és káráról – valamint, hogy milyen világra szeretne ébredni egy évszázados hibernációt követően.
Azt már nagyjából tudjuk, mennyien vannak, ahogy hozzávetőlegesen azt is, hogy hol élhetnek. De hogy pontosan kik ők, hogy néznek ki, és egyáltalán, valóban léteznek-e, no pláne, intelligensek-e, erről szólnak a hipotézisek. Ahogy arról is, mi készen állunk-e a kapcsolatfelvételre.
Egy, a NASA-nak dolgozó asztrofizikus szerint nem a modern emberi technológiához hasonló jelek után kellene kutatni, mert így lehet, hogy nem érzékelik a kutatók a magasabb fejlettségi szintű nyomokat.
Az esetleges földönkívüli létformák felkutatása érdekében több pénzért nagyobb távcsöveket kell építenie a NASA-nak - derült ki az amerikai tudományos akadémia friss jelentéséből.
Radarképek alapján egy 20 kilométer átmérőjű, felszín alatti tavat találtak a marsi sarkvidéken. A kutatók szerint a vízben adottak lehetnek az élet feltételei is.
Nagyjából 4 milliárd évvel ezelőtt légkör és akár folyékony víz is lehetett a Holdon, vagyis elfogadható élőhely lehetett az égitest a mikrobák számára.
Amerikai tudósok szerint a dinoszauruszok kipusztulását okozó aszteroida becsapódása egyben szétszórhatta a földi élet magvait az egész naprendszerben. A BBC által idézett kutató biztos benne, hogy a Marson a mi bolygónkról származó élet nyomaira bukkannak majd.