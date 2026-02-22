A határon túlról toboroz a Fidesz a Békemenetre

közpénz;DK;békemenet;buszoztatás;

2026-02-22 17:33:00 CET

A Demokratikus Koalíció tudni akarja, mennyibe kerül ez a magyar adófizetőknek.

A Fidesz nemcsak levélszavazatokat szervez magának a határon túlról, hanem Békemenet-résztvevőket is. A Transtelex szerint a toborzás már el is indult egy marosvásárhelyi Facebook-csoportban.

A tavalyi Békemenet idején az MCC kollégiuma előtt álltak a határon túli buszok tömegével, most is jelentős mozgósítás várható. Nem elég, hogy az NVI már csaknem félmillió levélszavazót regisztrált a választásra a határon túlról, még a Fidesz nagyrendezvényére is a határon túlról kell hozni embereket.

Mivel a Békemenetet egy Fidesz-közeli szervezet, a Civil Összefogás Fórum szervezi, a DK azonnali választ vár a kormánytól az alábbi kérdésekre:

Mennyi pénzbe kerül, hogy a határon túlról hozzák a Békemenet-résztvevőket?

Ezen belül mennyi pénzt költenek buszoztatásra, üzemanyagra, autópályadíjra, esetleg szállásra?

Kapnak-e pénzt a határon túliak azért, hogy eljönnek a Békemenetre? Ha igen, akkor mennyit?

Mennyit költ erre a Civil Összefogás Fórum abból az 1,2 milliárd forintból, ami támogatásként hozzá érkezett?

A DK szerint a határon túliak buszoztatása is bizonyítja, hogy a Fidesz már nem hagyatkozhat csak a magyar adófizetőkre: ha meg akarja tartani a hatalmát, szükségük van a határon túliakra is. Az ellenzéki párt szerint igazságtalan, hogy olyan emberek is szavazhatnak a magyar választáson, akik soha nem éltek itt, soha nem dolgoztak és adóztak itt, és nem viselik a döntésük következményét: el kell venni a határon túliak szavazati jogát, ezt képviseli a DK, és ezt fogja képviselni április 12. után is.