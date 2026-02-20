„Ez a kampány már nem durva, hanem pszichopata” –Vona Gábor tüntetést szervez a Fidesz magyarok kivégzésével riogató AI-videója miatt

Fidesz;tüntetés;Vona Gábor;mesterséges intelligencia;kampányvideó;

2026-02-20 16:01:00 CET

Az NMHH épülete előtt demonstrálnak.

Elég volt! Tüntetés a háborús riogatás ellen címmel tart demonstrációt a Vona Gábor vezette Második Reformkor Párt (2RK), reagálva arra, hogy a Fidesz új, mesterséges intelligenciával generált kampányvideójában egyebek közt egy édesapa kivégzése látható.

A mesterséges intelligenciával készített kampányvideóban egy kislány arról faggatja a konyhában éppen gombát szeletelő édesanyját, hogy mikor ér haza az apja, amire az édesanya úgy felel, hogy nemsokára. Ezután azt látni, ahogy a magyar egyenruhás katonákat helikopterrel viszik a frontra, ahol egy második világháborús náci egyenruhához hasonló öltözetben lévő tiszt fejbe lövi a kislánya fényképét szorongató apát. „A háború mindenkitől csak elvesz. Ne kockáztassunk! A Fidesz a biztos választás” – tűnik fel a kísérőszöveg.

A Vona Gábor vezette formáció - amely több más, kisebb ellenzéki párthoz hasonlóan visszalépett az indulástól az április 12-i parlamenti választáson - a tüntetés Facebook-eseményében úgy fogalmaz: „A Fidesz legújabb kampányfilmje dermesztő, undorító, elfogadhatatlan. Ez a kampány már nem durva, hanem pszichopata. Elég volt az emberek, köztük a legkiszolgáltatottabbak, a gyermekek lelkének mérgezéséből!”

A demonstrációt február 25-én, azaz szerdán 17:30-tól tartják az Ostrom utcában, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) épületénél. „Mondjunk együtt nemet a háborús riogatásra, állítsuk meg ezt az aljas kampányt!” - írták.