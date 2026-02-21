Meghosszabbították az engedélyt az amerikaiak, folytatódhat a kőolajszállítás Szerbiába Horvátország felől

Szerbia;kőolaj;Horvátország;Egyesült Államok;

2026-02-21 12:15:00 CET

A szerb bányászati és energiaügyi miniszter közölte, Washingtonba utazik a NIS-t érintő szankciókról szóló egyeztetések miatt.

A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat a horvát kormánnyal együttműködésben 2026. március 20-ig érvényes engedélyt szerzett az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC), amely lehetővé teszi a kőolaj további zavartalan szállítását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részére – közölte szombaton a horvát társaság.

A szerb fél is megerősítette a hosszabbítást, a belgrádi közlés szerint

az OFAC 30 nappal, március 20-ig meghosszabbította a NIS működési engedélyét.

Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter elmondta, a vállalat folytathatja a nyersolaj beszállítását, a pancsovai finomítóban történő feldolgozást, valamint a kőolajszármazékok folyamatos piaci ellátását. Hozzátette, hogy

tárgyalásokat folytatnak az orosz féllel, és a jövő héten Washingtonba utazik a NIS-t érintő szankciókról szóló egyeztetések folytatására.

Az amerikai pénzügyminisztérium 2025. január 10-én vezetett be szankciós csomagot az orosz energiaszektor ellen az ukrajnai katonai műveletek miatt. A korlátozások 2025. február 27-én léptek teljes körűen hatályba, és a NIS-t is érintik.

A Janaf és a NIS között 2024. január 1-jétől 2026. december 31-éig hatályos kőolajszállítási szerződés értelmében a szerb társaság a teljes időszakra összesen 10 millió tonna nyersolajnak az Adria-kőolajvezetéken történő szállítására kötött le kapacitást, a megállapodásban rögzített feltételek szerint.

Az OFAC korábban,

2026. január 24-én február 20-ig hosszabbította meg a NIS működési engedélyét szigorú feltételek mellett.

A hivatal 2025 októberében szankcionálta a NIS-t az orosz energiaszektor elleni intézkedések részeként, ami miatt leállt az Adria-kőolajvezetéken, a Janafon keresztüli nyersolajszállítás, valamint a pancsovai finomító termelése. December 31-én különleges licencet adtak ki a vállalat számára, amely lehetővé tette a finomítói feldolgozás, a nyersolajimport és egyes pénzügyi tranzakciók újraindítását. A szállítás január 13-án indult meg a Janafon keresztül, mintegy száz nap kihagyás után.

A Mol-csoport január 19-én írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot a Gazpromnyefttyel a NIS-ben fennálló 56,15 százaléknyi részesedése megvásárlásáról.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.