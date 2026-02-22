Terrortámadás történt Ukrajnában

terrortámadás;Ukrajna;Lviv;

2026-02-22 11:55:00 CET

Egy ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka robbanások rázták meg a nyugat-ukrajnai Lviv városát - számolt be az MTI. A támadás következtében egy 23 éves rendőrnő meghalt, több mint 20-an pedig megsebesültek. A hatóságok az esetet terrortámadásként kezelik.

A regionális ügyészség tájékoztatása szerint a rendőröket éjfél után riasztották egy betöréshez a lengyel határ közelében, a frontvonaltól távol eső városközpontban. Amikor az első járőr a helyszínre érkezett, robbanás történt, majd egy második egység kiérkezésekor újabb detonáció következett be. A hatóságok által közzétett felvételeken betört kirakatú üzletek és megrongálódott épületek láthatók.

Andrij Szadovij polgármester szerint egyértelműen terrorcselekmény történt. Mint mondta, legalább 15 sérültet kórházban ápolnak, közülük többen súlyos állapotban vannak. A későbbi hivatalos közlések már 25 sebesültről szóltak. Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter közlése szerint a feltételezett elkövetőt letartóztatták. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvétét fejezte ki az áldozat családjának és rögzítette, hogy az eljárás folyamatban van, a nyomozáshoz minden szükséges erőforrást biztosítottak.