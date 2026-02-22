Magyar Péter közölte, hogy 106-ból 80 választókerületben vezet a Tisza Párt

Fidesz;Lázár János;Orbán Viktor;vezetés;vagyonvizsgálat;szexvideó;egyéni választókerületi jelöltek;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-22 14:40:00 CET

Orbán Viktor a tavalyi tusnádfürdői beszédében a Fidesznek jósolt ilyen nagyarányú győzelmet. A Tisza Párt elnöke Lázár Jánosnak megüzente, hogy a leendő vagyonvisszaszerzési hivatal ügyfélként számít majd rá.

A Tisza Párt 60 körzetben hibahatáron túl vezet, 20 körzetben vezet, és 20-21 körzetben egál vagy 3-7 százalék különbség van a két párt között, de mindegyik ilyen körzet nyerhető – idézte a Telex Magyar Péter bejelentését az önkénteseiknek tartott kampánynyitó rendezvény utáni sajtótájékoztatóról. Az ellenzéki vezető saját méréseikre hivatkozva ismertette a jelentős előnyt mutató belső adatokat.

A Tisza Párt számai annak fényében még érdekesebbek, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ugyancsak szombati a DPK-nagygyűlésén lejjebb adott korábbi jóslataiból, és latolgatásában odáig jutott, a Fidesz országosan a 106 egyéni választókerületből – ha ma lenne a választás – 65-öt elhozna, ami kényelmes többséget jelentene nekik a parlamentben. Megjegyezte még, hogy 2022-ben 87 választókerületet nyertek meg.

A kormányfő szavai alig több mint fél év alatt inflálódtak, ugyanis, Orbán Viktor 2025. július 26-án tusnádfürdői beszédében még arról beszélt, hogy vannak belső felméréseik, és ha akkor vasárnap lenne a választás, 106 egyéni választókerületből 80-at nyerne a Fidesz. Sőt, hozzátette, hogy ismét 87-et szeretnének. Ezzel kapcsolatban a Tisza Párt elnöke öröméről beszélt, hogy Orbán végre közelít a valósághoz. – Szerinte nincsenek már fideszes fellegvárak, az emberek már nem félnek és a magyar emberek többségét nem lehet átverni – tette hozzá.

A Telex kérdésére Magyar Péter kijelentette azt is, hogy Lázár János az egyik ügyfele lesz majd a nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalnak, ott majd jogászkodhat. Ezt arra felvetésre tette, hogy az építési és közlekedési miniszter nemrég egy fórumán azt mondta, hogy Magyar Péter volt felesége, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter segítette őt jól fizető álláshoz. A témát az ellenzéki politikus lerágott csontnak nevezte. Lázár szerinte ugyanannyira rossz jogász, mint politikus, és még ha saját magát bűncselekménnyel is vádolja, attól az állítása még nem lesz igaz.