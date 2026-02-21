Magyar Péter: Ez a rendszerváltás maga

választási kampány;kampánynyitó;aláírásgyűjtés;Magyar Péter;

2026-02-21 19:20:00 CET

A Tisza Párt országos találkozót szervezett az önkénteseinek, miután összeszedték mind a 106 jelöltjüknek a szükséges ajánlásokat.

Mielőbbi jobbulást kívánok Erdő Péter esztergom-budapesti érseknek, akit többször is megműtöttek és súlyos állapotban kezelik a Honvédkórházban – kezdte a Tisza Pártnak XII. kerületben, és az ország 106 választókerületében is megszervezett önkéntesek országos találkozóján elmondott beszédét szombat délután Magyar Péter, aki háromszor is megköszönte a segítséget az április 12-re kitűzött országgyűlési választás első napján összegyűjtött aláírásokért. – A mai napra nincsenek szavak, az a szeretet, lelkesedés és remény minden várakozásukat felükmúlta – jelentette ki a Hegyvidékről élőben közvetített rendezvényen kijelentve, hogy szombat délután három óráig 300 ezer ember támogatta aláírásával a Tiszát és a rendszerváltást.

A következő 50 napban mindent megteszünk Magyarországért, a Tisza győzni fog, nem kicsit, hanem nagyon. Nagyon, nagyon – mondta a korábbi országjárásain is rendre elhangzó buzdításában a Tisza Párt elnöke. Szerinte ez a szombat a rendszerváltás első napja, amikor már délelőtt tíz órára, egy órával az ajánlóívek felvétele után összegyűjtötték a szükséges ajánlások sokszorosát.

Újabb fideszesnek hitt bástyák dőltek ma le, amit ma láttatok, ez a rendszerváltás maga – hangsúlyozta Magyar Péter, aki minden magyar embernek megköszönte a lelkesedést, a néha másfél órás sorban állást, és az elmúlt két éves időszakot, amiről filmet is levetítettek a Tisza létrejöttéről, politikai közösségük kialakulásáról a kegyelmi ügytől a 106 jelöltjük kiválasztásán át a programalkotásukig.

– A 2006-os választás népszavazás is lesz: Fidesz vagy Tisza, de csak a Tisza mögött van az az erő, szervezettség és az a hit, amivel le lehet győzni ezt a romlott rendszert – szögezte le az ellenzéki vezető. Majd kifejtette, ők adták le elsőként mind a 106 választókerületben az ajánlásokat, úgy, hogy több tízezer ember dolgozott összehangoltan, és százezreket értek el néhány óra alatt, fegyelmezetten, profin és egymást segítve. – Nem csak lelkesek vagyunk, hanem felkészültek is. Van programunk, vannak szakembereink, szuper közösségünk minden megyében, minden körzetben és most már minden településen. Tudjuk mit akarunk, hogyan érjük el, és ami a legfontosabbb, tudjuk, hogyan szolgáljuk a hazánkat, tisztességgel – hangsúlyozta Magyar Péter.