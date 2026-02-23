„Mi sem mutatja jobban az idők változását, minthogy Mészáros Lőrinc bankja Göncz Árpádra emlékező műalkotást finanszíroz”

Középfölde lakói nem véletlenül kerülnek az Árpád hídhoz, megjelenésüket egyfajta tisztelgésnek szánják a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH Bank új székházának tervezői Göncz Árpád volt köztársasági elnök előtt, akinek politikai munkássága mellett a Gyűrűk Ura igényes magyar fordítását köszönhetjük.
„Mi sem mutatja jobban az idők változását, minthogy Mészáros Lőrinc, akarom mondani a Bankholding, Göncz Árpádra emlékező műalkotást finanszíroz. Érdekes mérföldköve ez a magyar valóság alakulásának”
– jegyezte meg az MBH székház előtti köztér terveinek bemutatásakor Vitézy Dávid a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén. Majd rögtön azt is hozzátette, hogy kifejezetten igényes tervek készültek annak is köszönhetően, hogy a fővárosnak sikerült rávennie a beruházót a településrendezési szerződés aláírására.
A fővárosi önkormányzat tavaly nyáron kiharcolta, hogy az új bankszékház építéséhez kapcsolódóan közösségi célú beruházásokat valósítson meg az egyre inkább Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH. (Tavaly kiszállt a tulajdonosi körből a Matolcsy Ádám köréhez sorolt Száraz István és a magyar állam is eladott 5 százalékos részesedést a 20 százalékos csomagjából. Mészáros érdekeltsége már 70 százalék körüli.)
Az MBH Domo három vállalást tett: új le- és felhajtó rámpák építését az Árpád hídra, kerékpáros sávok kialakítását, közpark fejlesztést, méghozzá közösségi tervezéssel, illetve akadálymentesített aluljáró kijárat építését az Árpád hídnál. Ez utóbbiról volt szó a hétfői ülésen.
A köztérfejlesztés az Árpád hídnál lévő csomópont a térség bankszékház előtti, délnyugati részét érinti. Az egykori Volán buszpályaudvar helyére épülő Agora irodaház-komplexum I. ütemének részeként alakították ki a süllyesztett teret.
Készült ugyan egy rámpa az akadálymentesítés jegyében, de ez már nem felel meg a módosított szabványoknak, illetve a főváros új kéréseket támasztott a beruházó MBH Domo Kft. felé. Így újratervezték az egészet
– ismertette a részleteket Csapó Balázs építész.
A bizottságnak bemutatott új tervek szerint az Árpád hídról levezető főutat és a bankszékház előtti süllyesztett közösségi teret egy nagyobb zöldfelület választja majd el, ami egyúttal a közműveket is rejti. Ide vezet fel az aluljáró szintről induló lift is. Ez alatt két további szint létesül. A zöld sáv és az Agora között egy új járdát alakítanak ki az aluljáró fölött átvezetve. Innen egy új lépcsősor vezet az Agora köztes szintjére, ahonnan az irodák és a székház bejáratai nyílnak. Majd további lépcsők, illetve egy új, mai szabványoknak megfelelő akadálymentes rámpa visz a süllyesztett térrészre. Itt közelíthető meg az aluljáró újonnan kialakított kijárata.
A felső szinti járda és az alsó süllyesztett szint közötti új támfal hatalmas felületére üvegmozaik grafika készül, amely a Vizafogó tematikájára alapozva örvénylő mozgást ábrázol. Ez részben folytatódik az aluljáróban is. A süllyesztett térszintről egy lépcsősoron át közelíthető meg a Váci út.
A kiviteli tervek elkészültek, a szükséges építési engedélyeket megkapták, már csak a főváros tulajdonosi hozzájárulására volt szükség a megvalósításhoz. Ezt hétfőn 9 egyhangú szavazattal meg is kapták.
A tervek tárgyalásakor a Fidesz ismét előhozta az aluljárók lezárásának kérdését, azt firtatva, hogy ennek lehetőségével számoltak-e a tervekben. A bizottsági elnök Vitézy Dávid, aki egyébként támogatója az aluljárók lezárásának, megjegyezte, hogy itt ez pont nem valósítható meg, mivel zebrák híján a felszíni közlekedés nem biztosítható. Az 1-es villamos pályájának átépítésekor vizsgálták a zebrák kialakítását, de ez jelentősen csökkentené az Árpád hídról érkező forgalom kapacitását. Majd maliciózusan megjegyezte, hogy ezzel teljes kört írtak le a zebrák körül. (Mészáros központi cégének a hatvanpusztai Orbán-birtok közeli telephelyén több egzotikus állatot, köztük zebrákat tartanak.)
A BKK tisztázta, hogy nincs zebra-terv. Az aluljáró akadálymentesítését is uniós forrásból valósították volna meg, de egyre csökken az esély, hogy a jelenlegi ciklus 2029 júniusi határidejére ez megvalósulhat. Az Orbán-kormány által felügyelt irányító hatóság ugyanis nem adott engedélyt egy általuk javasolt gyorsító megoldásra, így ebben is az új kabinettel kell majd dűlőre jutnia a fővárosnak.
MBH-székház
Az ország második legnagyobb bankjának számító - az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank összefésülésével létrejött - Magyar Bankholding (MBH) 2023 nyarán jelentette be, hogy „vizuális élményt jelentő” székházat épít. Az MBH Domo Kft. még abban az évben megvásárolta az Árpád híd pesti hídfőjénél lévő közel 13 ezer négyzetméteres telket és még abban az évben elindult az építési engedélyezési eljárás a fővárosi kormányhivatalnál. Az ismertté vált látványterven három üvegtorony 65, 78 és 90 méteres üvegtorony látható, amelyeket üveglepények kötnek össze, alattuk mélygarázs, a tetőkön terasz. A koncepció hangsúlyos eleme a hatalmas, három szint magas, rendezvény helyszínül is szolgáló előcsarnok, mely az Agora tér épületen belüli folytatása, amelynek mennyezetét egyfajta képzőművészeti alkotásként képzeltek el. A projekt érdekessége, hogy ide korábban nem sikerült ilyen magas toronyra engedélyt kapni. A beruházást kiemeltté nyilvánító kormányrendelet azonban külön kitér arra, hogy az MBH felhúzhat 90 méteres épületet. A Bankholding 2026 végére megépítené az első két, székház funkciót betöltő tornyot, míg a bérbeadásra szánt épület átadását 2027 végére tervezik.