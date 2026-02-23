„Mi sem mutatja jobban az idők változását, minthogy Mészáros Lőrinc bankja Göncz Árpádra emlékező műalkotást finanszíroz”

Budapest;klímavédelem;Vitézy Dávid;Göncz Árpád;Árpád híd;Mészáros Lőrinc;M3-as metró;Gyűrűk Ura;MBH Bank;

2026-02-23 15:38:00 CET

Megkapta a főváros hozzájárulását Mészáros Lőrinc bankszékháza. Ez volt az utolsó engedély, amit be kellett szerezniük. Emberek, tündék, törpök, hobbitok allegorikus képei borítják majd az M3-as metró Göncz Árpád városközpont megállójához kapcsolódó aluljáró négy kijáratának falait.

Középfölde lakói nem véletlenül kerülnek az Árpád hídhoz, megjelenésüket egyfajta tisztelgésnek szánják a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH Bank új székházának tervezői Göncz Árpád volt köztársasági elnök előtt, akinek politikai munkássága mellett a Gyűrűk Ura igényes magyar fordítását köszönhetjük.

„Mi sem mutatja jobban az idők változását, minthogy Mészáros Lőrinc, akarom mondani a Bankholding, Göncz Árpádra emlékező műalkotást finanszíroz. Érdekes mérföldköve ez a magyar valóság alakulásának”

– jegyezte meg az MBH székház előtti köztér terveinek bemutatásakor Vitézy Dávid a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén. Majd rögtön azt is hozzátette, hogy kifejezetten igényes tervek készültek annak is köszönhetően, hogy a fővárosnak sikerült rávennie a beruházót a településrendezési szerződés aláírására.

A fővárosi önkormányzat tavaly nyáron kiharcolta, hogy az új bankszékház építéséhez kapcsolódóan közösségi célú beruházásokat valósítson meg az egyre inkább Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH. (Tavaly kiszállt a tulajdonosi körből a Matolcsy Ádám köréhez sorolt Száraz István és a magyar állam is eladott 5 százalékos részesedést a 20 százalékos csomagjából. Mészáros érdekeltsége már 70 százalék körüli.)

Az MBH Domo három vállalást tett: új le- és felhajtó rámpák építését az Árpád hídra, kerékpáros sávok kialakítását, közpark fejlesztést, méghozzá közösségi tervezéssel, illetve akadálymentesített aluljáró kijárat építését az Árpád hídnál. Ez utóbbiról volt szó a hétfői ülésen.

A köztérfejlesztés az Árpád hídnál lévő csomópont a térség bankszékház előtti, délnyugati részét érinti. Az egykori Volán buszpályaudvar helyére épülő Agora irodaház-komplexum I. ütemének részeként alakították ki a süllyesztett teret.

Készült ugyan egy rámpa az akadálymentesítés jegyében, de ez már nem felel meg a módosított szabványoknak, illetve a főváros új kéréseket támasztott a beruházó MBH Domo Kft. felé. Így újratervezték az egészet

– ismertette a részleteket Csapó Balázs építész.

A bizottságnak bemutatott új tervek szerint az Árpád hídról levezető főutat és a bankszékház előtti süllyesztett közösségi teret egy nagyobb zöldfelület választja majd el, ami egyúttal a közműveket is rejti. Ide vezet fel az aluljáró szintről induló lift is. Ez alatt két további szint létesül. A zöld sáv és az Agora között egy új járdát alakítanak ki az aluljáró fölött átvezetve. Innen egy új lépcsősor vezet az Agora köztes szintjére, ahonnan az irodák és a székház bejáratai nyílnak. Majd további lépcsők, illetve egy új, mai szabványoknak megfelelő akadálymentes rámpa visz a süllyesztett térrészre. Itt közelíthető meg az aluljáró újonnan kialakított kijárata.

A felső szinti járda és az alsó süllyesztett szint közötti új támfal hatalmas felületére üvegmozaik grafika készül, amely a Vizafogó tematikájára alapozva örvénylő mozgást ábrázol. Ez részben folytatódik az aluljáróban is. A süllyesztett térszintről egy lépcsősoron át közelíthető meg a Váci út.

A kiviteli tervek elkészültek, a szükséges építési engedélyeket megkapták, már csak a főváros tulajdonosi hozzájárulására volt szükség a megvalósításhoz. Ezt hétfőn 9 egyhangú szavazattal meg is kapták.

A tervek tárgyalásakor a Fidesz ismét előhozta az aluljárók lezárásának kérdését, azt firtatva, hogy ennek lehetőségével számoltak-e a tervekben. A bizottsági elnök Vitézy Dávid, aki egyébként támogatója az aluljárók lezárásának, megjegyezte, hogy itt ez pont nem valósítható meg, mivel zebrák híján a felszíni közlekedés nem biztosítható. Az 1-es villamos pályájának átépítésekor vizsgálták a zebrák kialakítását, de ez jelentősen csökkentené az Árpád hídról érkező forgalom kapacitását. Majd maliciózusan megjegyezte, hogy ezzel teljes kört írtak le a zebrák körül. (Mészáros központi cégének a hatvanpusztai Orbán-birtok közeli telephelyén több egzotikus állatot, köztük zebrákat tartanak.)

A BKK tisztázta, hogy nincs zebra-terv. Az aluljáró akadálymentesítését is uniós forrásból valósították volna meg, de egyre csökken az esély, hogy a jelenlegi ciklus 2029 júniusi határidejére ez megvalósulhat. Az Orbán-kormány által felügyelt irányító hatóság ugyanis nem adott engedélyt egy általuk javasolt gyorsító megoldásra, így ebben is az új kabinettel kell majd dűlőre jutnia a fővárosnak.