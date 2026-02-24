Ez lehetetlen! – üzente Orbán Viktor az Európai Tanács elnökének

Ukrajna;Orbán Viktor;Európai Tanács;António Costa;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-24 12:44:00 CET

Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna – szögezte le a magyar miniszterelnök.

A tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség – üzente Orbán Viktor miniszterelnök az António Costának, az Európai Tanács elnökének címzett levelében.

„Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok. Teljes mértékben értem az Ön aggodalmait. De Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energia-vészhelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna. Ez lehetetlen!” – fogalmazott a kormányfő. Majd leszögezte, nem áll módjában semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg „nem térnek vissza a normalitás talajára”.

Mint azt a Népszava megtudta, hétfőn éles hangú levélváltás zajlott António Costa és Orbán Viktor között. A lapunk birtokába jutott levél szerint a magyar miniszterelnök azt írta az Európai Tanács elnökének, hogy Ukrajna részéről az olajszállítás leállítása „indokolatlan ellenséges” cselekmény, amely aláássa Magyarország energiabiztonságát. Orbán Viktor szerint a magyar kormány ezért volt kénytelen átgondolni az álláspontját az Ukrajnának a következő két évre folyósítandó 90 milliárd eurós hitel ügyében. Az Orbán-kormány minden Ukrajna számára kedvező döntést blokkolni akar, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra a szállítás.

António Costa válaszában azt írta: „Amikor a vezetők konszenzusra jutnak, a döntésük kötelező érvényű. E kötelezettségvállalás bármilyen megszegése a jóhiszemű együttműködés elvének megsértését jelenti. Egyetlen tagállam sem áshatja alá az Európai Tanács által kollektíven hozott döntések hitelességét.”

A Népszava által is látott levélben az Európai Tanács elnöke arra a decemberi döntésre utalt, amit most az Orbán-kormány fel akar rúgni . Decemberben a tagállamok abban egyeztek meg, hogy Ukrajna költségvetését és hadi kiadásait két éven át összesen 90 milliárd eurónyi hitellel támogatják. A másik opció a befagyasztott orosz állami vagyon felvett kölcsön lett volna, de ezt Belgium megakadályozta, Magyarország pedig Szlovákiával és Csehországgal együtt úgy döntött, nem száll be, de nem is gátolja a hitelfelvételt. Akkor még Orbán Viktor is rábólintott arra, hogy 24 EU-tagország adjon kölcsönt Ukrajnának.

Négy napja, múlt pénteken bejelentette az Orbán-kormány, mégis blokkolja a döntést, ami alapján az EU fölvehetné a szükséges hitelt a piacokról. A pénzre Ukrajnának legkésőbb áprilisban szüksége lenne. Emellett az EU keddig akarta elfogadni a legújabb, immár huszadik szankciós csomagot Oroszország ellen. Ezek között volt az orosz tankerhajókkal való bármiféle szerződés, így a biztosítás vagy javítás tiltása is. Most ezt is megvétózta Magyarország.