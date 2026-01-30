Az előző lengyel kormány 6,2 ezer milliárd zlotyra (569 ezer milliárd forint) becsülte a Németország okozta háborús károkat.
Azok az üdülővendégek, akiknek tavaly júliusban el kellett hagyniuk szállodájukat az erdőtüzek miatt, maximum egy hét ingyenes tartózkodásra jogosító vouchert kapnak, az elő- és az utószezonban.
A szolgáltató a következő számlán írja jóvá majd a kompenzációt. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Telekom követik-e versenytárs példáját.
Még alá sem írták a júniusi recski sárlavinával érintett családok elhelyezését támogató állami szerződést, a helyiek máris berzenkednek az ellen, hogy a romák beköltözzenek a faluba.
Németország megállapodásra jutott a müncheni játékokon meggyilkolt izraeli sportolók hozzátartozóinak további kártalanításáról.
A kárpótlás szónak erős konnotációja van, és felidéz valami múltbéli veszteséget, amit túl kellett élni. Leginkább önigazoló hazugságokkal – amik ugyan lehetnek életmentők, de szörnyekké tesznek vagy élhetetlenné az életet. A társadalom legsúlyosabb mulasztása, hogy nem néz szembe az előző nemzedékek balfogásaival, vallja az Ünnepi Könyvhétre megjelent, A kárpótlás című regény szerzője, Márton László.
Több mint ezer élsportolót molesztált az időközben elhunyt férfi.
Mondhatnánk, hogy végre: két év mulasztásos jogsértés után kárpótolja a kormány a rokkantsági ellátásban részesülő embereket úgy, hogy egy újabb felülvizsgálatnak vethetik alá magukat, vagy kérhetik az egyszeri, 500 ezer forintos kártérítést. Csakhogy van, aki a 2012 óta érvényben lévő új rendszer miatt egyetlen évben több pénztől esett el, mások pedig teljesen kimaradnak a kárpótlásból csak azért, mert a feltételül meghatározott időben éppen más jogcímen kaptak ellátást. Úgy tűnik, kárpótlás címén csak mézesmadzagot húz a rokkantak előtt a kormány.
Beteg emberektől vontak el milliókat, most 500 ezer forinttal kompenzálná őket a kormány. A szakmai szervezetek tiltakoznak.
Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak: többletszolgáltatásokkal, kedvezményekkel tegyék vonzóvá az utalványokat.
A repülőjegyet váltó, ám utazni mégsem tudó emberekre hárítanák a légitársaságok a koronavírus-járvány terheinek egy részét.
Az Országgyűlés mulasztott a termőföldekre vonatkozó kárpótlási szabályok módosítása ügyében, és alkotmányellenes volt az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016-os törvény néhány rendelkezése - mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) pénteken közzétett határozatában, számol be az MTI.
Erkölcsi és anyagi értelemben kárpótolni kell ennek a rendszernek a meghurcoltjait, akiket koncepciós eljárásokban tettek tönkre - mondta Gyurcsány Ferenc szerdán Esztergomban tartott lakossági fórumán.
A szerbiai parlament képviselői elfogadták a holokauszt áldozatainak kárpótlási törvényét, amely azon áldozatok esetében érvényesíthető, akiknek nincsenek élő, törvényes örököseik – írta a Vajdaság Ma portálja. A kárpótlásra a szerbiai költségvetésben biztosítanak majd eszközöket, mégpedig a 2017-es évtől, évente 950 ezer eurónak megfelelő összeget, 25 éven keresztül.
A levéltáros szakmai szervezetek tiltakoznak az ellen, hogy a magyarországi kárpótlásokkal kapcsolatos ügyiratok nemrég - egy kormányrendelettel - a Veritas Történetkutató Intézethez kerültek. A 168 Óra e heti számában utánajárt: a 14 ezer folyóméternyi dokumentum egy megyei levéltárat is megtöltene, az iratok között vannak a zsidó kárpótlások dokumentumai is.
Pénzbeli kártérítést kaphatnak Csehországban azok a nők, akiket 1972 és 1991 között akaratuk ellenére sterilizáltak. A Lidovky.cz hírportál értesülése szerint a megfelelő jogi normát, amely ezt lehetővé teszi, Jirí Dienstbier emberi jogi miniszter, valamint a Cseh Helsinki Bizottság közösen dolgozza ki. A Lidové Noviny című konzervatív napilap birtokába jutott háttéranyag szerint az egyes áldozatok 100 ezer és 150 ezer korona közötti összeget kaphatnának. A kormány arra számít, hogy mintegy ezer személy kérhet ezen a címen a jövőben anyagi kártérítést.
Ha a mínuszok vagy a kábeltolvajok miatt késnek a vonatok, akkor is köteles lesz kártérítést fizetni a MÁV az Európai Unió Bíróságának egy friss döntése értelmében. Az európai vasúttársaságok mindegyikére kötelező határozat kimondja: a vis maior nem lehet kifogás, és ha a csúszás 60 és 120 perc között van, a fájdalomdíj a menetjegy árának negyede, ha pedig két óránál is hosszabb a késés, az összeg felét kell visszafizetnie a társaságnak.