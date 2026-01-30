Rokkantnyugdíjasok: Kárpótlásból kárvallottak

Mondhatnánk, hogy végre: két év mulasztásos jogsértés után kárpótolja a kormány a rokkantsági ellátásban részesülő embereket úgy, hogy egy újabb felülvizsgálatnak vethetik alá magukat, vagy kérhetik az egyszeri, 500 ezer forintos kártérítést. Csakhogy van, aki a 2012 óta érvényben lévő új rendszer miatt egyetlen évben több pénztől esett el, mások pedig teljesen kimaradnak a kárpótlásból csak azért, mert a feltételül meghatározott időben éppen más jogcímen kaptak ellátást. Úgy tűnik, kárpótlás címén csak mézesmadzagot húz a rokkantak előtt a kormány.