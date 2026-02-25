Hann Endre: Kétharmad közelében is járhat a Tisza Párt

választás;Fidesz;közvélemény-kutatás;Medián;Hann Endre;Tisza Párt;

2026-02-25 19:01:00 CET

Szerinte eldőlni látszik a küzdelem, már amennyiben a választás a normális demokratikus játékszabályok és keretek között zajlik.

Ha most vasárnap tartanák a választásokat, azt megnyerné a Tisza Párt - jelentette ki a HVG Fülke című műsorában a Medián vezetője.

Hann Endre jelezte: hátravan még hat hét, nem tudjuk, azalatt mi történik még. Azt is közölte, hogy ebben a ciklusban most először apró módosítást hajtottak végre a módszertanon: a választás közelsége miatt nem arra kérdeztek rá, hogy egy ezen a héten tartott voksoláson miként döntenének a válaszadók, hanem arra, hogy április 12-én elmennének-e szavazni. Szerinte Magyar Péter eddig alig tudott szavazókat elhódítani a Fidesz táborából, inkább az ellenzéki oldaltól szerzett támogatókat. Most azonban az adatok szerint a Fidesz-tábor csökkenésével egy időben a Tisza erősödése figyelhető meg. Nehéz másra gondolni, minthogy onnan mennek át - tette hozzá.

Hann Endre értékelése szerint a Tisza előnye mára trendszerűnek tekinthető, ezért úgy látja, hogy amennyiben a választás a normális demokratikus játékszabályok és keretek között zajlik, az eredmény lényegében eldőlni látszik. Hozzátette, a Fidesz javíthat még az eredményén, de fordítani aligha tudna. A szakember egyelőre nem kíván határozottan állást foglalni arról, hogy egyszerű többséget vagy kétharmadot szerezhet, ugyanakkor az adatok alapján a Tisza legalább megközelíti az utóbbit. A részvétellel kapcsolatban azt mondta, hogy ha nem történik semmi olyan váratlan és kedvezőtlen esemény, amely negatívan befolyásolja a közhangulatot, akkor a választási részvétel magasabb lesz a 2022-esnél vagy a 2018-asnál. A Medián vezetője ezt előrejelzésként vállalja, azonban ennél határozottabb kijelentést nem tenne.